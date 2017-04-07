Из игры Call of Duty хотят сделать кино-франшизу

Activision - разработчик культовой серии видеоигр– решил вдохнуть в шутер новую жизнь, сняв по его мотивам полнометражный игровой фильм. Планы у разработчиков весьма амбициозные: создатели экранизации намерены потеснить в прокате вселенную Marvel. Работа над сценарием ведётся уже несколько лет, среди кинематографистов есть и ветераны боевых действий, и действующие военные, пишет The Guardian.Президенты Activision Blizzardи Ник ван Дайк пообещали фильм, похожий на Black Ops, в котором будет показана подковёрная борьба, а также картину по мотивам Modern Warfare, где расскажут, как воюют на глазах всего мира. Однако эти фильмы не будут точной адаптацией сюжетных линий игр.Премьера первого фильма запланирована на 2018 год. В случае успеха картины появятся ещё несколько лент.