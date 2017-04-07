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Из игры Call of Duty хотят сделать кино-франшизу

7 апреля
2017 год

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7 апреля 2017
Activision - разработчик культовой серии видеоигр Call of Duty – решил вдохнуть в шутер новую жизнь, сняв по его мотивам полнометражный игровой фильм. Планы у разработчиков весьма амбициозные: создатели экранизации намерены потеснить в прокате вселенную Marvel. Работа над сценарием ведётся уже несколько лет, среди кинематографистов есть и ветераны боевых действий, и действующие военные, пишет The Guardian.

Из игры Call of Duty хотят сделать кино-франшизу

Президенты Activision Blizzard Стейси Шер и Ник ван Дайк пообещали фильм, похожий на Black Ops, в котором будет показана подковёрная борьба, а также картину по мотивам Modern Warfare, где расскажут, как воюют на глазах всего мира. Однако эти фильмы не будут точной адаптацией сюжетных линий игр.

Премьера первого фильма запланирована на 2018 год. В случае успеха картины появятся ещё несколько лент.
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Из игры Call of Duty хотят сделать кино-франшизу фотографии
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