Группа Uma2rman закрыла «Отель Элеон»

Гости в вечерних нарядах, столы ломятся от деликатесов, а братья Кристовские вживую поют любимые песни – так закончились съёмки второго сезона комедийного хита СТС «Отель Элеон»
. По сюжету одной из новых серий, владелец роскошного отеля Павел (Милош Бикович
) приглашает в «Элеон» популярную группу. Любитель вечеринок решает переписать слова одной песни и просит музыкантов исполнить новую версию, которая шокирует всех постояльцев отеля.
На запись песни ушли десятки дублей: музыканты импровизировали, а когда забывали текст, подглядывали в лист со словами, прикреплённый на спину одного из «гостей». Кстати, для группы Uma2rman «Отель Элеон» не первый опыт работы на съёмочной площадке: у Кристовских на двоих больше десяти проектов в кино и на телевидении. Зрители СТС также знают музыкантов по саундтрекам к сериалам «Папины дочки»
, «Вы все меня бесите»
и «Принц Сибири»
.
Братья Кристовские: «Самое трудное – запомнить, а потом спеть чужой текст. Было сложно подстроить новые слова под ритм песни, но мы это сделали – не прошло и пяти часов».
Кстати, ещё до съемок в сериале музыканты были знакомы с актёром Григорием Сиятвиндой
. «Мы играли в одной комедии много лет назад,
– вспоминает исполнитель роли Михаила Джековича. – Замечательные ребята! И я с большим удовольствием послушал любимые песни»
. А вот сербский актёр Милош Бикович (Павел Аркадьевич) впервые услышал группу на съемках проекта: «Бывает, снимаюсь и только потом понимаю: это же популярный артист! Вот сегодня я открыл для себя Uma2rman. Думаю, это одна из тех групп, которую я теперь буду слушать».
Кроме популярных музыкантов, во втором сезоне появится Дмитрий Астрахан
, сыгравший режиссёра фильмов для взрослых. Также в отель вернутся любимые герои из сериала «Кухня»
– француз-кондитер Луи (Никита Тарасов
), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович
) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова
). «Старички» помогут коллегам по цеху решить не только амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и сногсшибательных перемен в жизни героев «Отеля Элеон».
Антон Маслов
, режиссёр: «Мне кажется, второй сезон войдёт в историю количеством трюков и спецэффектов, как визуальных, так и актёрских. Кроме того, мы вернём любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. В общем, скучать не придется!»
В новом сезоне звание «Примы Элеона» вернёт себе Элеонора, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчиненных интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры…
С сердечными делами пытается разобраться и управляющий Михаил Джекович. В попытках наладить отельную жизнь он сталкивается не только с эксцентричными постояльцами, но и влюблёнными в него женщинами, которые готовы пойти на всё, лишь бы стать хозяйкой его сердца.
Пока управляющий занят решением любовных задач, его вторая половинка меняет строгий костюм на платья и пучок на длинные локоны. В новых сериях София из строгой бизнесвумен превращается в женственную девушку, готовую поступиться даже своими нерушимыми принципами ради любви.
Любовной лихорадкой заболеет и фанат вечеринок Павел Аркадьевич: теперь в порыве страсти он может и лучшего друга подставить, и отель потерять. Новые события подтолкнут героя-любовника к внутренним метаморфозам, которые приведут к неожиданным изменам.
Перемены не обойдут стороной подопечных главных героев: Дядя Боря возьмётся за воспитание гастарбайтера (его сыграет один из сценаристов сериала Жаннат Керимбаев
), Костя примерит отельные должности от беллбоя до охранника, а Даша и Юля пойдут на преступление, которое изменит не только жизнь горничных, но и всего отеля.
В новых сериях к прежним декорациям добавилась квартира Михаила Джековича, также изменения коснулись подсобки Дяди Бори, которую реквизиторы разнообразили лимонным деревом и изобретениями главного инженера отеля (например, в кадре появятся очки со встроенной камерой, придуманные героем). А украшением второго сезона стали игуана, медведь и мышь, для которой были изготовлены две «дублёрши» из бутафории.
обсуждение >>