Группа Uma2rman закрыла «Отель Элеон»

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Актёру предложили главную роль в биографическом фильме о Дике Чейни.

Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента

7 апреля

Из игры Call of Duty хотят сделать кино-франшизу

Первая экранизация шутера может выйти уже в 2018 году.