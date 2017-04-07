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Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента

7 апреля
2017 год

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7 апреля 2017
Кристиану Бейлу предложили сыграть американского политика Дика Чейни в байопике, над которым работает студия Paramount. Роль супруги политика, Линн Чейни, предлагается Эми Адамс. Студия также заинтересована в сотрудничестве со Стивом Кареллом — если актёр согласится принять участие в съёмках, ему предстоит сыграть бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда.

Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента

Постановкой фильма о Чейни займётся Адам МакКей, он же написал сценарий. Фильм должен стать логическим продолжением финансового триллера «Игра на понижение», посвящённого ипотечному кризису 2007-2008 годов. Кстати, в этой картине вместе снимались Бэйл и Карелл.

Дик Чейни — политик-республиканец, занимавший посты в администрациях четырёх американских президентов. С 1989-го по 1993-й (при Джордже Буше-старшем) он был министром обороны, с 2001-го по 2009-й (при Джордже Буше-младшем) — вице-президентом. Чейни был активным сторонником жёстких антитеррористических операций и главным вдохновителем войны в Ираке.
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Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента фотографии
Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента фотографии
Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента фотографии
Кристиан Бэйл может сыграть самого влиятельного вице-президента фотографии
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