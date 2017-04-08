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Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов

8 апреля
2017 год

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8 апреля 2017
Французский режиссёр Оливье Ассайас, известный как автор фильмов «Персональный покупатель» и «Облака Зильс-Марии», работает над сценарием адаптации книги Фернандо Морайса «Последние солдаты холодной войны». Действие картины происходит в 90-е годы прошлого века во Флориде. Фильм расскажет о кубинских шпионах, ставших частью террористической организации. Продвижением ленты займётся RT Features.

Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов

Книга Морайса, вышедшая 16 июня 2015 года, вскрывает многолетний конфликт между Кубой и США на фоне мощного кубинского сообщества эмигрантов в штате Флорида. На сбор материала и написание книги у Морайса ушло более трёх лет. Кубинские разведчики Херардо Эрнандес, Рамон Лабаньино, Рене Гонсалес, Антонио Герреро и Фернандо Гонсалес были внедрены в 1992 году в антикастровские организации во Флориде для «своевременного информирования правительства Кубы о готовящихся терактах без нанесения какого-либо ущерба США». Спустя шесть лет американцы разоблачили их как шпионов и приговорили к заключению от 15 лет до двух пожизненных сроков. На родине задержанные кубинцы считаются «героической пятеркой».

Последний фильм Оливье Ассайаса «Персональный покупатель» был удостоен премии за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, несмотря на то, что во время премьерного показа на том же смотре зрители освистали картину французского режиссёра.
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Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов фотографии
Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов фотографии
Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов фотографии
Оливье Ассайас снимет историю кубинских шпионов фотографии
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