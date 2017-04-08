«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов»

Американский телеканал MTV опубликовал весь список номинантов на премию MTV Movie Awards 2017. В этом году организаторы решили отказаться от разделения на номинации «Лучший актёр» и «Лучшая актриса», которые превратятся в гендерно-нейтральную «Лучший актёр кино».
Фильм ужасов «Прочь»
режиссёра Джордана Пила
номинирован в шести категориях и стал лидером по числу упоминаний. Лента «Красавица и Чудовище»
четыре раза упоминается в списке. В теленоминациях лидируют «Очень странные дела»
- у сериала 4 номинации: «Шоу года», «Лучший злодей» (Демогоргон), а также «Лучший герой» и «Лучшая роль в шоу» (Милли Бобби Браун
). «Игра престолов»
представлена лишь в трёх номинациях: «Шоу года», «Лучшая роль в шоу» (Эмилия Кларк
) и «Душещипательная сцена» (смерть Ходора). У оскароносного «Лунного света»
всего 3 номинации.
В этом году впервые за историю MTV Movie Awards появились номинации «Шоу года», «Лучшее реалити-шоу» и «Лучший ведущий». Также организаторы мероприятия решили наконец-то убрать классические номинации с гендерными критериями, такие как «Лучший актёр» или «Лучшая актриса». Вместо этого появились разделы «Лучшая роль в кино» и «Лучшая роль в шоу».
Победители станут известны 7 мая
на церемонии награждения.
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