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«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов»

8 апреля
2017 год

Новости кино >>
8 апреля 2017
Американский телеканал MTV опубликовал весь список номинантов на премию MTV Movie Awards 2017. В этом году организаторы решили отказаться от разделения на номинации «Лучший актёр» и «Лучшая актриса», которые превратятся в гендерно-нейтральную «Лучший актёр кино».

«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов»

Фильм ужасов «Прочь» режиссёра Джордана Пила номинирован в шести категориях и стал лидером по числу упоминаний. Лента «Красавица и Чудовище» четыре раза упоминается в списке. В теленоминациях лидируют «Очень странные дела» - у сериала 4 номинации: «Шоу года», «Лучший злодей» (Демогоргон), а также «Лучший герой» и «Лучшая роль в шоу» (Милли Бобби Браун). «Игра престолов» представлена лишь в трёх номинациях: «Шоу года», «Лучшая роль в шоу» (Эмилия Кларк) и «Душещипательная сцена» (смерть Ходора). У оскароносного «Лунного света» всего 3 номинации.

В этом году впервые за историю MTV Movie Awards появились номинации «Шоу года», «Лучшее реалити-шоу» и «Лучший ведущий». Также организаторы мероприятия решили наконец-то убрать классические номинации с гендерными критериями, такие как «Лучший актёр» или «Лучшая актриса». Вместо этого появились разделы «Лучшая роль в кино» и «Лучшая роль в шоу».

Победители станут известны 7 мая на церемонии награждения.
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персоны
Эмилия Кларк
фильмы
Игра престоловКрасавица и чудовищеЛунный светОчень странные делаПрочь

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«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов» фотографии
«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов» фотографии
«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов» фотографии
«Очень странные дела» обогнали «Игру престолов» фотографии
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