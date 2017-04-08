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Минкульт начал приём заявок на субсидии

8 апреля
2017 год

Новости кино >>
8 апреля 2017
Министерство культуры России начало принимать заявки на участие в открытых питчингах для получения государственных субсидий на создание фильмов, претендующих на статус национальных. Подать заявку можно до 27 апреля включительно.

Минкульт начал приём заявок на субсидии

К участию в питчингах принимаются авторское и экспериментальное кино, детские фильмы и кинодебюты. Также субсидии на производство могут получить многосерийные фильмы длиной не более 12 серий.

Департамент кинематографии проводит приём и регистрацию представленных комплектов документов и материалов по адресу: 125993, Россия, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6 в рабочие дни строго с 14:00 до 17:00. Чтобы правильно оформить заявку, следует ознакомиться с приказом от 10.03.2016 № 522 «Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов» на официальном сайте Министерства культуры.
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