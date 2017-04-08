Минкульт начал приём заявок на субсидии

Министерство культуры России начало принимать заявки на участие в открытых питчингах для получения государственных субсидий на создание фильмов, претендующих на статус национальных. Подать заявку можно довключительно.К участию в питчингах принимаются авторское и экспериментальное кино, детские фильмы и кинодебюты. Также субсидии на производство могут получить многосерийные фильмы длиной не более 12 серий.Департамент кинематографии проводит приём и регистрацию представленных комплектов документов и материалов по адресу: 125993, Россия, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.7/6 в рабочие дни строго с 14:00 до 17:00. Чтобы правильно оформить заявку, следует ознакомиться с приказом от 10.03.2016 № 522 «Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов» на официальном сайте Министерства культуры.