Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»

Арнольд Шварценеггер
отказался участвовать в новом «Хищнике»
, который снимает Шейн Блэк
. Актёр раскритиковал сценарий в интервью Yahoo News.
Арнольд Шварценеггер: «Да, они мне предложили, я почитал сценарий, и мне он не понравился. Так что я не собираюсь в этом участвовать. Разве что они перепишут сценарий и предложат мне более заметную роль».
Сценарий написали Фред Деккер
и сам режиссёр Шейн Блэк. Сюжет нового «Хищника» пока неизвестен. Ходят слухи, что Шварценеггер должен был появиться лишь в финальной сцене, чтобы намекнуть на своё возможное участие в продолжении.
Роли исполнили Оливия Мунн
, Стерлинг К. Браун
, Бойд Холбрук
, Томас Джейн
и Треванте Родс
. В прокат «Хищник» выйдет 8 февраля 2018 года.
Шейн Блэк снимался в оригинальном фильме 1987 года. Он исполнил роль одного из спецназовцев в отряде Датча, отправленного в джунгли на поиски «военных советников».
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