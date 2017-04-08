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Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»

8 апреля
2017 год

Новости кино >>
8 апреля 2017
Арнольд Шварценеггер отказался участвовать в новом «Хищнике», который снимает Шейн Блэк. Актёр раскритиковал сценарий в интервью Yahoo News.

Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»

Арнольд Шварценеггер: «Да, они мне предложили, я почитал сценарий, и мне он не понравился. Так что я не собираюсь в этом участвовать. Разве что они перепишут сценарий и предложат мне более заметную роль».

Сценарий написали Фред Деккер и сам режиссёр Шейн Блэк. Сюжет нового «Хищника» пока неизвестен. Ходят слухи, что Шварценеггер должен был появиться лишь в финальной сцене, чтобы намекнуть на своё возможное участие в продолжении.

Роли исполнили Оливия Мунн, Стерлинг К. Браун, Бойд Холбрук, Томас Джейн и Треванте Родс. В прокат «Хищник» выйдет 8 февраля 2018 года.

Шейн Блэк снимался в оригинальном фильме 1987 года. Он исполнил роль одного из спецназовцев в отряде Датча, отправленного в джунгли на поиски «военных советников».
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Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике» фотографии
Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике» фотографии
Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике» фотографии
Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике» фотографии
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