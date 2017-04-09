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Мультфильмы «Среди чёрных волн» и «Кукушка» получили призы

9 апреля
2017 год

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9 апреля 2017
8 апреля в столичном культурном центре «ЗИЛ» состоялась торжественная церемония Третьей Национальной анимационной премии «Икар».

Мультфильмы «Среди чёрных волн» и «Кукушка» получили призы

Главный приз - в номинации «Фильм» - завоевала мультипликационная лента Анны Будановой «Среди чёрных волн».

Создательнице «Кукушки» Дине Великовской достались сразу 2 награды - за режиссуру и сценарий. Творческому тандему Анны Десницкой и Ольги Усачевой вручили приз как лучшим художникам за картину «Два трамвая», а Аллу Соловьёву, работавшую над этим мультфильмом, выделили среди аниматоров. Композитор Артём Фадеев получил двух «Икаров» - как звукорежиссёр («Кукушка», «Два трамвая», «Злой колдун», «Кивиак», «Рыбы, пловцы, корабли») и как автор музыки к «Кукушке». Трамвай-мама и Трамвай-сын, придуманные Анной Десницкой для «Двух трамваев», победили в категории «Персонаж».

Мультфильм Дениса Чернова «Смешарики. Легенда о золотом драконе» отметили в категории «Фильм в прокате». Среди номинированных эпизодов лучшим признали одну из серий «Трёх котов» под названием «Папа за маму», поставленную Дмитрием Высоцким. Лучшим стартапом стал сериал «Сказочный патруль». Сергею Сельянову достался «Икар» как лучшему продюсеру «за стабильный успех в российском кинопрокате». Престижную награду «Мастер» вручили Андрею Хржановскому.
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