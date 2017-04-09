Мультфильмы «Среди чёрных волн» и «Кукушка» получили призы

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Опубликованы первые фото со съёмочной площадки нового боевика.

Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен окунулись в «Тёмные воды»

Актёру не понравился сценарий ребута.

Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»

8 апреля

Минкульт начал приём заявок на субсидии

Ведомство поддержит дебютное, авторское и детское кино, а также телесериалы.