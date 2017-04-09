Мультфильмы «Среди чёрных волн» и «Кукушка» получили призы

8 апреля
в столичном культурном центре «ЗИЛ» состоялась торжественная церемония Третьей Национальной анимационной премии «Икар»
.
Главный приз - в номинации «Фильм» - завоевала мультипликационная лента Анны Будановой «Среди чёрных волн»
.
Создательнице «Кукушки» Дине Великовской
достались сразу 2 награды - за режиссуру и сценарий. Творческому тандему Анны Десницкой
и Ольги Усачевой
вручили приз как лучшим художникам за картину «Два трамвая», а Аллу Соловьёву
, работавшую над этим мультфильмом, выделили среди аниматоров. Композитор Артём Фадеев
получил двух «Икаров» - как звукорежиссёр («Кукушка»
, «Два трамвая»
, «Злой колдун»
, «Кивиак»
, «Рыбы, пловцы, корабли»
) и как автор музыки к «Кукушке»
. Трамвай-мама и Трамвай-сын, придуманные Анной Десницкой для «Двух трамваев»
, победили в категории «Персонаж».
Мультфильм Дениса Чернова «Смешарики. Легенда о золотом драконе»
отметили в категории «Фильм в прокате». Среди номинированных эпизодов лучшим признали одну из серий «Трёх котов»
под названием «Папа за маму»
, поставленную Дмитрием Высоцким
. Лучшим стартапом стал сериал «Сказочный патруль»
. Сергею Сельянову
достался «Икар» как лучшему продюсеру «за стабильный успех в российском кинопрокате»
. Престижную награду «Мастер» вручили Андрею Хржановскому
.
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