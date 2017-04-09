Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен окунулись в «Тёмные воды»

Опубликованы первые фото со съёмочной площадки экшна «Тёмные воды»
.
На фотографиях представлены Жан-Клод Ван Дамм
, Дольф Лундгрен
и Жасмин Вальц
. Компанию им также составит Кристофер Ван Варенберг
, сын Ван Дамма
.
В фильме пойдёт рассказ о том, как находящийся под прикрытием оперативник однажды просыпается на подводной лодке и выясняет, что теперь он заключённый в специальной тюрьме ЦРУ.
В режиссёрском кресле - Паша Патрики
, над сценарием работали Чад Лоу
и Ричард Свитзер
. О прокатной судьбе «Тёмных вод»
пока ничего не сообщается.
обсуждение >>