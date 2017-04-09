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Михаил Алдашин вернётся на «Союзмультфильм»

9 апреля
2017 год

Новости кино >>
9 апреля 2017
Согласно заявлению председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, известный российский режиссёр-аниматор Михаил Алдашин вернётся на студию.

Михаил Алдашин

Осенью прошлого года Министерством культуры был объявлен конкурс на замещение должности директора киностудии «Союзмультфильм». Бывший художественный руководитель студии Михаил Алдашин покинул свой пост из-за того, что ведомство не продлило с ним контракт.

Юлиана Слащева: «Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссёрами и студенческими работами. Все сегодняшние призы, полученные в Суздале на анимационном фестивале, это его работа. Благодаря ему молодые режиссёры смогли сделать такой продукт. Студия будет развивать, систематизировать и дальше продвигать авторскую анимацию».

8 апреля, в День российской анимации, состоялась встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского с мультипликаторами «Союзмультфильма», в ходе которой были рассмотрены вопросы развития российской анимации, повышения эффективности работы студии, развития коммерческой анимации, привлечения инвесторов, а также сотрудничество с российскими и зарубежными студиями и возможность получения налоговых льгот по аналогии с IT-отраслью. Кроме того, стало известно, что национальный фонд поддержки правообладателей при содействии Российского союза правообладателей (РСП) выделил «Союзмультфильму» 9 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед авторами за последние 2 года.
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