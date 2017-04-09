Михаил Алдашин вернётся на «Союзмультфильм»

Согласно заявлению председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой
, известный российский режиссёр-аниматор Михаил Алдашин
вернётся на студию.
Осенью прошлого года Министерством культуры был объявлен конкурс на замещение должности директора киностудии «Союзмультфильм»
. Бывший художественный руководитель студии Михаил Алдашин покинул свой пост из-за того, что ведомство не продлило с ним контракт.
Юлиана Слащева: «Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссёрами и студенческими работами. Все сегодняшние призы, полученные в Суздале на анимационном фестивале, это его работа. Благодаря ему молодые режиссёры смогли сделать такой продукт. Студия будет развивать, систематизировать и дальше продвигать авторскую анимацию».
8 апреля, в День российской анимации
, состоялась встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского
с мультипликаторами «Союзмультфильма», в ходе которой были рассмотрены вопросы развития российской анимации, повышения эффективности работы студии, развития коммерческой анимации, привлечения инвесторов, а также сотрудничество с российскими и зарубежными студиями и возможность получения налоговых льгот по аналогии с IT-отраслью. Кроме того, стало известно, что национальный фонд поддержки правообладателей при содействии Российского союза правообладателей (РСП) выделил «Союзмультфильму» 9 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед авторами за последние 2 года.
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