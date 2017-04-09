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Студия Стивена Спилберга экранизирует последний роман Майкла Крайтона

9 апреля
2017 год

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9 апреля 2017
Иоахим Роеннинг, являющийся одним из режиссёров пятых «Пиратов Карибского моря», приступил к переговорам об экранизации последнего романа Майкла Крайтона «Микро» (Micro).

Студия Стивена Спилберга экранизирует последний роман Майкла Крайтона

Крайтон, скончавшийся в 2008 году, не успел завершить данную книгу, и издательство HarperCollins доверило закончить её американскому писателю Ричарду Престону. В конце концов роман был опубликован осенью 2011-го. В нём рассказывается о группе студентов-выпускников, прельстившихся работой на таинственную биотехническую компанию на Гавайях. Сразу по прибытии несчастных уменьшили до миниатюрных размеров и забросили в тропический лес, где им придётся выживать при помощи научных знаний и смекалки.

В 2015-м права на роман приобрели Стивен Спилберг и Майкл Райт, после чего Даррен Лемке написал сценарий. Продюсером будущей картины заявлен Фрэнк Маршалл, а исполнительными продюсерами – Лоран Бузеро и Шерри Крайтон.

За производство фильма, чьи съёмки запланированы на осень, отвечает киностудия Amblin Entertainment, а дистрибьютором в мировом прокате выступит Universal Pictures.
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