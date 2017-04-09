Студия Стивена Спилберга экранизирует последний роман Майкла Крайтона

Иоахим Роеннинг
, являющийся одним из режиссёров пятых «Пиратов Карибского моря»,
приступил к переговорам об экранизации последнего романа Майкла Крайтона «Микро»
(Micro).
Крайтон
, скончавшийся в 2008 году, не успел завершить данную книгу, и издательство HarperCollins доверило закончить её американскому писателю Ричарду Престону
. В конце концов роман был опубликован осенью 2011-го. В нём рассказывается о группе студентов-выпускников, прельстившихся работой на таинственную биотехническую компанию на Гавайях. Сразу по прибытии несчастных уменьшили до миниатюрных размеров и забросили в тропический лес, где им придётся выживать при помощи научных знаний и смекалки.
В 2015-м права на роман приобрели Стивен Спилберг
и Майкл Райт
, после чего Даррен Лемке
написал сценарий. Продюсером будущей картины заявлен Фрэнк Маршалл
, а исполнительными продюсерами – Лоран Бузеро
и Шерри Крайтон
.
За производство фильма, чьи съёмки запланированы на осень, отвечает киностудия Amblin Entertainment, а дистрибьютором в мировом прокате выступит Universal Pictures.
обсуждение >>