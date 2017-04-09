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Чулпан Хаматова сыграет в фильме Рэйфа Файнса о молодом Рудольфе Нуриеве

9 апреля
2017 год

Новости кино >>
9 апреля 2017
Артисты балета Олег Ивенко и Сергей Полунин вместе с Чулпан Хаматовой сыграют в картине знаменитого британского актёра Рэйфа Файнса о молодом Рудольфе Нуриеве.

Чулпан Хаматова

Рэйф Файнс: «Фильм расскажет о великом русском танцоре Рудольфе Нуриеве, о его ранних студенческих годах в Ленинграде, событиях, которые привели к драматическому решению остаться во Франции.
Это фильм о сильной художественной натуре. Многие поймут эту историю, это желание понять себя. Это русская история. Фильм будет сниматься в Петербурге, в нём будет много русских актёров, также задействованы французские актёры. Очень рад, что Чулпан Хаматова согласилась играть в фильме, это большая честь для меня».

В образе Нуриева предстанет солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко. Его коллегу, Юрия Соловьёва, сыграет Сергей Полунин.

Съёмки безымянной картины, чей сценарий основан на биографии танцора, запланированы на лето. Дата выхода в прокат пока неизвестна.
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