Чулпан Хаматова сыграет в фильме Рэйфа Файнса о молодом Рудольфе Нуриеве

Артисты балета Олег Ивенко
и Сергей Полунин
вместе с Чулпан Хаматовой
сыграют в картине знаменитого британского актёра Рэйфа Файнса
о молодом Рудольфе Нуриеве
.
Рэйф Файнс: «Фильм расскажет о великом русском танцоре Рудольфе Нуриеве, о его ранних студенческих годах в Ленинграде, событиях, которые привели к драматическому решению остаться во Франции.
Это фильм о сильной художественной натуре. Многие поймут эту историю, это желание понять себя. Это русская история. Фильм будет сниматься в Петербурге, в нём будет много русских актёров, также задействованы французские актёры. Очень рад, что Чулпан Хаматова согласилась играть в фильме, это большая честь для меня».
В образе Нуриева
предстанет солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля
Олег Ивенко. Его коллегу, Юрия Соловьёва
, сыграет Сергей Полунин.
Съёмки безымянной картины, чей сценарий основан на биографии танцора, запланированы на лето. Дата выхода в прокат пока неизвестна.
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