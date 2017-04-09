Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

Несмотря на то, что Кэрри Фишер
больше нет с нами, её легендарный персонаж всё-таки появится в будущем девятом эпизоде «Звёздных войн»
.
Брат актрисы Тодд Фишер
сообщил, что её дочь Билли Лурд
дала согласие Disney и Lucasfilm на использование ранее отснятых материалов.
Напомним, в январе студия Disney клятвенно пообещала не воссоздавать образ Леи Органы с помощью компьютерной графики. Следовательно, в фильме будут задействованы материалы из восьмого эпизода, получившего название «Последние джедаи»
, съёмки в котором актриса успела завершить.
«Эпизод VIII»
, снятый Райаном Джонсоном
, выйдет в прокат 14 декабря
, а релиз «Эпизода IX»
, над которым планирует трудиться Колин Треворроу
, состоится через 2 года, 23 мая 2019
-го.
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