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Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

9 апреля
2017 год

Новости кино >>
9 апреля 2017
Несмотря на то, что Кэрри Фишер больше нет с нами, её легендарный персонаж всё-таки появится в будущем девятом эпизоде «Звёздных войн».

Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

Брат актрисы Тодд Фишер сообщил, что её дочь Билли Лурд дала согласие Disney и Lucasfilm на использование ранее отснятых материалов.

Напомним, в январе студия Disney клятвенно пообещала не воссоздавать образ Леи Органы с помощью компьютерной графики. Следовательно, в фильме будут задействованы материалы из восьмого эпизода, получившего название «Последние джедаи», съёмки в котором актриса успела завершить.

«Эпизод VIII», снятый Райаном Джонсоном, выйдет в прокат 14 декабря, а релиз «Эпизода IX», над которым планирует трудиться Колин Треворроу, состоится через 2 года, 23 мая 2019-го.
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Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
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