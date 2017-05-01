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«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом

1 мая
2017 год

Новости кино >>
1 мая 2017
30 апреля в калифорнийском городе Пасадина состоялась 44-я церемония вручения Дневной премии «Эмми» (Daytime Emmy Awards), присуждаемой телепрограммам, транслируемым в дневное время.

«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом

Премию в самой престижной номинации «Драматический сериал» завоевал «Главный госпиталь». Популярное телешоу, выходящее на ABC с 1963 года, также отметили за режиссуру.

Наибольшее количество наград - в трёх номинациях - досталось «Молодым и дерзким» телекомпании CBS - сериал был безусловным фаворитом борьбы за статуэтки и номинировался в шести из 25-и категорий. В итоге шоу победило в категориях «лучший сценарий», «лучшая актриса» (Джина Тоньони) и «лучший актёр второго плана» (Стив Бартон).

Лучшим актёром признали Скотта Клиффтона за роль в «Дерзких и красивых», а среди актрис второго плана победу одержала Кейт Манси («Дни нашей жизни»).
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«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом фотографии
«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом фотографии
«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом фотографии
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