«Главный госпиталь» признан лучшим драматическим сериалом

30 апреля
в калифорнийском городе Пасадина состоялась 44-я церемония вручения Дневной премии «Эмми»
(Daytime Emmy Awards), присуждаемой телепрограммам, транслируемым в дневное время.
Премию в самой престижной номинации «Драматический сериал» завоевал «Главный госпиталь»
. Популярное телешоу, выходящее на ABC с 1963 года, также отметили за режиссуру.
Наибольшее количество наград - в трёх номинациях - досталось «Молодым и дерзким»
телекомпании CBS - сериал был безусловным фаворитом борьбы за статуэтки и номинировался в шести из 25-и категорий. В итоге шоу победило в категориях «лучший сценарий», «лучшая актриса» (Джина Тоньони
) и «лучший актёр второго плана» (Стив Бартон
).
Лучшим актёром признали Скотта Клиффтона
за роль в «Дерзких и красивых»
, а среди актрис второго плана победу одержала Кейт Манси
(«Дни нашей жизни»
).
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