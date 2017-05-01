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Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт

1 мая
2017 год

Новости кино >>
1 мая 2017
В сети появились свежие кадры из фантастической картины Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» с Карой Делевинь и Дейном ДеХааном в главных ролях.

Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт

Лента, основанная на популярной серии sci-fi комиксов, расскажет о том, как двух космических оперативников - Валериана (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) - в XXVIII веке при исследовании столицы тысячи миров вовлекают в конфликт между аристократами, народом и правителем, скрывающимся за маской.

В актёрском составе также присутствуют такие имена, как Рианна, Итан Хоук, Джон Гудман, Рутгер Хауэр и Клайв Оуэн.

«Валериан и город тысячи планет» окажется на больших экранах с 10 августа.
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фильмы
Валериан и город тысячи планет

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Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт фотографии
Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт фотографии
Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт фотографии
Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт фотографии
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