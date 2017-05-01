Кару Делевинь и Дейна ДеХаана вовлекли в конфликт

В сети появились свежие кадры из фантастической картины Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»
с Карой Делевинь
и Дейном ДеХааном
в главных ролях.
Лента, основанная на популярной серии sci-fi комиксов, расскажет о том, как двух космических оперативников - Валериана (ДеХаан
) и Лаурелин (Делевинь
) - в XXVIII веке при исследовании столицы тысячи миров вовлекают в конфликт между аристократами, народом и правителем, скрывающимся за маской.
В актёрском составе также присутствуют такие имена, как Рианна
, Итан Хоук
, Джон Гудман
, Рутгер Хауэр
и Клайв Оуэн
.
«Валериан и город тысячи планет»
окажется на больших экранах с 10 августа
.
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