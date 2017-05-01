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Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет

1 мая
2017 год

Новости кино >>
1 мая 2017
Сегодня, в Праздник Весны и Труда, своё 100-летие отмечает великая французская актриса Даниэль Дарьё.

Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет

Будущая кинозвезда родилась 1 мая 1917 года во французском городе Бордо в семье военного доктора. Выросла в Париже. Её отец умер, когда Даниэль было всего 7 лет. Даниэль училась играть на виолончели и пианино в Парижской консерватории. Кинодебют актрисы состоялся в 14 лет - в 1931 году она сыграла в музыкальной картине «Бал». Спустя 7 лет Даниэль подписала контракт с Universal и исполнила свою первую крупную роль в фильме «Гнев Парижа».

За свою 80-летнюю карьеру Дарьё сыграла 140 ролей в таких известных фильмах, как «Катя», «Первое свидание», «Майерлинг», «Рюи Блаз», «Карусель», «Наслаждение», «Мадам де…», «Красное и чёрное», «Мари-Октябрь», «Любовник леди Чаттерлей», «Львы на свободе», «Дьявол и десять заповедей», «Ландрю», «Девушки из Рошфора», «Комната в городе», «Место преступления», «Опасные связи», «Свадебный торт» и многих других. Ей довелось поработать со многими выдающимися режиссёрами (Морис Турнер, Жозе Дайан, Анатоль Литвак, Макс Офюльс, Клод Отан-Лара, Жюльен Дювивье, Марсель Л’Эрбье, Саша Гитри, Кристиан-Жак, Марк Аллегре, Анри Вернёй, Клод Шаброль, Франсуа Озон). Она много снималась в фильмах своего первого мужа - французского писателя, сценариста и режиссёра Анри Декуэна. Её партнёрами по фильмам в разное время были Жан Габен, Жерар Филип, Жан Маре, Дуглас Фербенкс, Жан-Пьер Омон, Альбер Прежан, Шарль Буайе, Витторио Де Сика, Ричард Бёртон, Клэр Блум, Катрин Денёв и многие другие звёзды мирового кино.

Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет

Кроме съёмок в кино, актриса много гастролировала с величайшими актёрами того времени Жаном Габеном, Жаном Маре, Бурвилем, Фернанделем, Луи де Фюнесом, Жаном-Клодом Бриали, Мишелем Пикколи, Жанной Моро и Мишель Морган. Много работала в театре. В частности, в 1963 году в парижском театре «Шатле» выступила в главной роли в спектакле «Лиловое платье Валентины», поставленном по роману Франсуазы Саган. А в 1970-м она сменила Кэтрин Хепбёрн в бродвейском мюзикле «Коко», основанном на биографии Коко Шанель. Помимо работы в кино и театре, Дарьё записала 20 музыкальных альбомов в качестве певицы.

Обладательница почётного «Сезара», Приза L'Étoile de Cristal (аналог «Сезара») за лучшую женскую роль в фильме «Красное и чёрное» и двух Премий имени Мольера (за работу в театре). Кавалер ордена Почётного легиона и офицер ордена Искусств и литературы. Роль бабушки в сатирической чёрной комедии «8 женщин» принесла актрисе «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и Премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».

Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет

Жан-Марк Лаланн, историк и теоретик кино: «В её игре всегда есть подтекст. Она обладает огромным диапазоном оттенков, чтобы передать грусть и безмятежность, радость и меланхолию».
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8 женщинДевушки из РошфораДьявол и десять заповедейКарусельКомната в городеКрасное и чёрноеЛандрюЛьвы на свободеЛюбовник леди ЧаттерлейМадам де…МайерлингМари-ОктябрьМесто преступленияНаслаждениеОпасные связиРюи Блаз

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Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет фотографии
Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет фотографии
Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет фотографии
Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет фотографии
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обсуждение >>
№ 1
avorado (Москва)   1.05.2017 - 16:09
Вы совершенно правы в фото - что у девочки, что у старухи, глаза - зеркало души - совсем одинаковые :) НЫНЕШНЯЯ женщина мне кажется более привлекательной - с нею было бы о чём поговорить, а ребёнка - только... читать далее>>
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