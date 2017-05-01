Даниэль Дарьё исполнилось 100 лет

Сегодня, в Праздник Весны и Труда, своё 100
-летие отмечает великая французская актриса Даниэль Дарьё
.
Будущая кинозвезда родилась 1 мая 1917
года во французском городе Бордо в семье военного доктора. Выросла в Париже. Её отец умер, когда Даниэль было всего 7 лет. Даниэль
училась играть на виолончели и пианино в Парижской консерватории. Кинодебют актрисы состоялся в 14 лет - в 1931 году она сыграла в музыкальной картине «Бал»
. Спустя 7 лет Даниэль подписала контракт с Universal и исполнила свою первую крупную роль в фильме «Гнев Парижа»
.
За свою 80
-летнюю карьеру Дарьё
сыграла 140
ролей в таких известных фильмах, как «Катя»
, «Первое свидание»
, «Майерлинг»
, «Рюи Блаз»
, «Карусель»
, «Наслаждение»
, «Мадам де…»
, «Красное и чёрное»
, «Мари-Октябрь»
, «Любовник леди Чаттерлей»
, «Львы на свободе»
, «Дьявол и десять заповедей»
, «Ландрю»
, «Девушки из Рошфора»
, «Комната в городе»
, «Место преступления»
, «Опасные связи»
, «Свадебный торт»
и многих других. Ей довелось поработать со многими выдающимися режиссёрами (Морис Турнер
, Жозе Дайан
, Анатоль Литвак
, Макс Офюльс
, Клод Отан-Лара
, Жюльен Дювивье
, Марсель Л’Эрбье
, Саша Гитри
, Кристиан-Жак
, Марк Аллегре
, Анри Вернёй
, Клод Шаброль
, Франсуа Озон
). Она много снималась в фильмах своего первого мужа - французского писателя, сценариста и режиссёра Анри Декуэна
. Её партнёрами по фильмам в разное время были Жан Габен
, Жерар Филип
, Жан Маре
, Дуглас Фербенкс
, Жан-Пьер Омон
, Альбер Прежан
, Шарль Буайе
, Витторио Де Сика
, Ричард Бёртон
, Клэр Блум
, Катрин Денёв
и многие другие звёзды мирового кино.
Кроме съёмок в кино, актриса много гастролировала с величайшими актёрами того времени Жаном Габеном
, Жаном Маре
, Бурвилем
, Фернанделем
, Луи де Фюнесом
, Жаном-Клодом Бриали
, Мишелем Пикколи
, Жанной Моро
и Мишель Морган
. Много работала в театре. В частности, в 1963 году в парижском театре «Шатле»
выступила в главной роли в спектакле «Лиловое платье Валентины»
, поставленном по роману Франсуазы Саган
. А в 1970-м она сменила Кэтрин Хепбёрн
в бродвейском мюзикле «Коко»
, основанном на биографии Коко Шанель
. Помимо работы в кино и театре, Дарьё записала 20
музыкальных альбомов в качестве певицы.
Обладательница почётного «Сезара», Приза L'Étoile de Cristal (аналог «Сезара») за лучшую женскую роль в фильме «Красное и чёрное» и двух Премий имени Мольера (за работу в театре). Кавалер ордена Почётного легиона и офицер ордена Искусств и литературы. Роль бабушки в сатирической чёрной комедии «8 женщин»
принесла актрисе «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале и Премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса».
Жан-Марк Лаланн, историк и теоретик кино: «В её игре всегда есть подтекст. Она обладает огромным диапазоном оттенков, чтобы передать грусть и безмятежность, радость и меланхолию».
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