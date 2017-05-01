Киллиан Мёрфи и Джейми Дорнан сбегут из тюрьмы

Джим Шеридан
возьмётся за постановку картины H-Block
о большом побеге из ирландской тюрьмы, произошедшем 23 сентября 1983
года. В этот день 38 бойцов Ирландской республиканской армии сбежали из тюрьмы Мэйз в Северной Ирландии. Из них было поймано 19 человек. В ходе побега 6 охранников получили ранения, а один умер от сердечного приступа.
Ключевые роли в фильме исполнят Киллиан Мёрфи
, Джейми Дорнан
и Пирс Броснан
. Первый предстанет в образе лидера ирландских беглецов, Дорнану
досталась роль жестокого заключённого, нашедшего в тюрьме подходящее место для побега, а Броснан
станет надзирателем.
Над первоначальным вариантом сценария корпели Тони Девлин
и Гэвин Макклоски
, в настоящий момент его переписывают сам Шеридан
и Ник Шефф
.
Когда именно лента появится в прокате - неизвестно.
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