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Киллиан Мёрфи и Джейми Дорнан сбегут из тюрьмы

1 мая
2017 год

Новости кино >>
1 мая 2017
Джим Шеридан возьмётся за постановку картины H-Block о большом побеге из ирландской тюрьмы, произошедшем 23 сентября 1983 года. В этот день 38 бойцов Ирландской республиканской армии сбежали из тюрьмы Мэйз в Северной Ирландии. Из них было поймано 19 человек. В ходе побега 6 охранников получили ранения, а один умер от сердечного приступа.

Киллиан Мёрфи и Джейми Дорнан сбегут из тюрьмы

Ключевые роли в фильме исполнят Киллиан Мёрфи, Джейми Дорнан и Пирс Броснан. Первый предстанет в образе лидера ирландских беглецов, Дорнану досталась роль жестокого заключённого, нашедшего в тюрьме подходящее место для побега, а Броснан станет надзирателем.

Над первоначальным вариантом сценария корпели Тони Девлин и Гэвин Макклоски, в настоящий момент его переписывают сам Шеридан и Ник Шефф.

Когда именно лента появится в прокате - неизвестно.
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