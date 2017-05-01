Оливер Стоун откроет американцам глаза на Путина

По мнению Оливера Стоуна
, снимающего фильм о Владимире Путине
, его новая работа откроет для американцев новую точку зрения.
Оливер Стоун: «Путин - один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом - великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать. Фильм открывает глаза на мировоззрение, с которым мы, американцы, не знакомы. Я изначально говорил с ним о деле Сноудена, и это есть в фильме. Думаю, из этого выросло доверие: он знает, что я не буду излишне редактировать».
Новая картина, представляющая собой беседу в форме вопросов и ответов, поведает зрителям о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал российским президентом в 2000 году.
По словам режиссёра, съёмочная группа встречалась с Путиным 4 раза за 2 года.
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