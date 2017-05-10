Умер российский кинокритик Даниил Дондурей

Сегодня утром, 10 мая, стало известно, что скончался известный кинокритик Даниил Дондурей
. Культуролог и главный редактор журнала «Искусство кино» умер на 69-ом году жизни в своем доме в Израиле. Об этом первым сообщил в социальных сетях режиссер-документалист Виталий Манский
, друг критика.
«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются»,
- написал Манский в Facebook, узнав о смерти критика.
Даниил Борисович Дондурей - главный редактор журнала «Искусство кино», автор многих статей в изданиях «Огонек» и «Литературное обозрение», лауреат премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование, а также член Совета по правам человека при президенте России.
19 мая ему исполнилось бы 69 лет. Редакция Кино-театр.ру выражает соболезнования родственникам и близким Даниила Борисовича Дондурея.
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