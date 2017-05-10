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Умер российский кинокритик Даниил Дондурей

10 мая
2017 год

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10 мая 2017
Сегодня утром, 10 мая, стало известно, что скончался известный кинокритик Даниил Дондурей. Культуролог и главный редактор журнала «Искусство кино» умер на 69-ом году жизни в своем доме в Израиле. Об этом первым сообщил в социальных сетях режиссер-документалист Виталий Манский, друг критика.

Умер российский кинокритик Даниил Дондурей

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются», - написал Манский в Facebook, узнав о смерти критика.

Даниил Борисович Дондурей - главный редактор журнала «Искусство кино», автор многих статей в изданиях «Огонек» и «Литературное обозрение», лауреат премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование, а также член Совета по правам человека при президенте России.

19 мая ему исполнилось бы 69 лет. Редакция Кино-театр.ру выражает соболезнования родственникам и близким Даниила Борисовича Дондурея.
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