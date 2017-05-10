Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск

Поклонников не самого образцового супергероя Хеллбоя ждёт приятный сюрприз - третий фильм про сына падшего ангела всё же будет! Однако режиссёр Гильермо дель Торо
и актёр Рон Перлман
не задействованы в проекте, поэтому франшизу ждёт перезапуск.
Уже известно, что главную роль в новом фильме исполнит американский актёр Дэвид Харбор
, известный зрителям по сериалу «Очень странные дела»
. Постановщиком ленты выступит Нил Маршалл
, который ранее снял триллер «Спуск»
и участвовал в создании сериалов «Западный мир»
и «Игра престолов»
.
Отмечается, что фильм выйдет в прокат с рейтингом R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого), рабочее название ленты - Hellboy: Rise of the Blood Queen
.
Дата выхода картины пока неизвестна.
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