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Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
Поклонников не самого образцового супергероя Хеллбоя ждёт приятный сюрприз - третий фильм про сына падшего ангела всё же будет! Однако режиссёр Гильермо дель Торо и актёр Рон Перлман не задействованы в проекте, поэтому франшизу ждёт перезапуск.

Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск

Уже известно, что главную роль в новом фильме исполнит американский актёр Дэвид Харбор, известный зрителям по сериалу «Очень странные дела». Постановщиком ленты выступит Нил Маршалл, который ранее снял триллер «Спуск» и участвовал в создании сериалов «Западный мир» и «Игра престолов».

Отмечается, что фильм выйдет в прокат с рейтингом R (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого), рабочее название ленты - Hellboy: Rise of the Blood Queen.

Дата выхода картины пока неизвестна.
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Рецензия:
«Хеллбой 2: Золотая армия»
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Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск фотографии
Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск фотографии
Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск фотографии
Франшизу «Хеллбой» ждёт перезапуск фотографии
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