Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонни Депп пустится во все тяжкие

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
Джонни Депп после скандального развода приступил к работе - актёр подыскивает новые проекты и активно заполняет свободное время в своём графике. Стало известно, что 53-летняя голливудская звезда сыграет главную роль в комедийной драме «Ричард прощается».

Джонни Депп пустится во все тяжкие

Режиссёром будущего фильма назначен Уэйн Робертс, в прошлом отметившийся дебютной кинолентой под названием «Кэти прощается».

Главный герой новой ленты Ричард - профессор колледжа, которому врач ставит смертельный диагноз. Мужчина, узнав о приближающейся кончине, решает жить на полную катушку. Ричард планирует испробовать все пагубные пристрастия и вредные привычки - сигареты, алкоголь, секс, к тому же, он не стесняется посылать куда подальше тех, кто это заслужил.

Дата премьеры ленты «Ричард прощается» пока не уточняется.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джонни Депп нуждается в помощи врачей
Джонни Деппа оклеветали его же менеджеры
Эмбер Хёрд хочет выйти замуж за Илона Маска
персоны
Джонни Депп

фотографии >>
Джонни Депп пустится во все тяжкие фотографии
Джонни Депп пустится во все тяжкие фотографии
Джонни Депп пустится во все тяжкие фотографии
Джонни Депп пустится во все тяжкие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.
Владимир Богин
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Богин.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Хашим Гадоев
Анна Дмоховская
Нина Лапшинова
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Фред Астер
Марина Влади
Венчислав Глиньский
Эмманюэль Дево
Мари-Франс Пизье
Франсуаза Фабиан
Мег Фостер
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью