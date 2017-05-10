Джонни Депп пустится во все тяжкие

Джонни Депп
после скандального развода приступил к работе - актёр подыскивает новые проекты и активно заполняет свободное время в своём графике. Стало известно, что 53-летняя голливудская звезда сыграет главную роль в комедийной драме «Ричард прощается»
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Режиссёром будущего фильма назначен Уэйн Робертс
, в прошлом отметившийся дебютной кинолентой под названием «Кэти прощается»
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Главный герой новой ленты Ричард - профессор колледжа, которому врач ставит смертельный диагноз. Мужчина, узнав о приближающейся кончине, решает жить на полную катушку. Ричард планирует испробовать все пагубные пристрастия и вредные привычки - сигареты, алкоголь, секс, к тому же, он не стесняется посылать куда подальше тех, кто это заслужил.
Дата премьеры ленты «Ричард прощается» пока не уточняется.
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