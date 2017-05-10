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Вышел первый трейлер драмы «Вудшок» с Кирстен Данст

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
В интернете опубликован первый трейлер психоделической драмы «Вудшок», главную роль в которой исполнила 35-летняя Кирстен Данст.



Арт-хаусная лента стала режиссёрским дебютом сестёр-дизайнеров Кейт и Лоры Маллеви, основателей известного американского бренда Rodarte.

Главная героиня картины Тереза тяжело переживает личную потерю, чтобы отвлечься от навязчивых мыслей она начинает злоупотреблять канабисом. Зрителю предстоит увидеть, как Тереза балансирует между реальным миром и эфемерной сказкой, куда она то и дело проваливается.

Фильм «Вудшок» был снят ещё два года назад в Северной Калифорнии, однако мировая премьера запланирована на 15 сентября этого года. Судьба ленты в российском прокате пока неизвестна.
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Вышел первый трейлер драмы «Вудшок» с Кирстен Данст фотографии
Вышел первый трейлер драмы «Вудшок» с Кирстен Данст фотографии
Вышел первый трейлер драмы «Вудшок» с Кирстен Данст фотографии
Вышел первый трейлер драмы «Вудшок» с Кирстен Данст фотографии
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