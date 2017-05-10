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Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в мини-сериале Escape At Clinton Correctional, который выйдет на кабельном канале Showtime. Переговоры с актёрами находятся на стадии завершения. Также известно, что режиссёром всех восьми эпизодов сериала станет Бен Стиллер.

Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера

Новый мини-сериал Showtime будет основан на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двоим осуждённым убийцам удалось сбежать из тюрьмы строгого режима. Беглецам помогла надзирательница исправительного учреждения (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками, будучи при этом замужем. Одного из уголовников сыграет Бенисио дель Торо, кто исполнит роль его сообщника - станет известно позднее.

Сценаристами проекта выступят Бретт Джонсон и Майкл Толкин, ранее работавшие над сериалом «Рэй Донован».

Дата премьеры первого эпизода пока не уточняется.
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Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера фотографии
Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера фотографии
Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера фотографии
Бенисио Дель Торо и Патриция Аркетт снимутся в сериале Бена Стиллера фотографии
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