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Стригои из «Штамма» возвращаются на ТВ летом

10 мая
2017 год

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10 мая 2017
Канал FX анонсировал дату выхода четвёртого, финального, сезона вампирского триллера «Штамм».

Стригои из «Штамма» возвращаются на ТВ летом

Сериал возвращается на ТВ 16 июля.

В продолжении речь пойдёт о событиях, произошедших через девять месяцев после случившегося в третьем сезоне. Мертвецы правят в мире, погрузившемся во тьму, а выжившим предстоит принять решение, примкнуть к кровопийцам или умереть. Чтобы людям было проще определиться Хозяин даже создал альянс, который назвал «Партнёрство», хотя партнерства там немного - человечеству приходиться просто прислуживать стригоям. Однако главные герои, несмотря на плачевное положение, все же попытаются отвоевать свой мир у Хозяина.

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта вновь выступили Гильермо дель Торо и Чак Хоган.
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Стригои из «Штамма» возвращаются на ТВ летом фотографии
Стригои из «Штамма» возвращаются на ТВ летом фотографии
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