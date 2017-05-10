Стригои из «Штамма» возвращаются на ТВ летом

Канал FX анонсировал дату выхода четвёртого, финального, сезона вампирского триллера «Штамм»
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Сериал возвращается на ТВ 16 июля
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В продолжении речь пойдёт о событиях, произошедших через девять месяцев после случившегося в третьем сезоне. Мертвецы правят в мире, погрузившемся во тьму, а выжившим предстоит принять решение, примкнуть к кровопийцам или умереть. Чтобы людям было проще определиться Хозяин даже создал альянс, который назвал «Партнёрство», хотя партнерства там немного - человечеству приходиться просто прислуживать стригоям. Однако главные герои, несмотря на плачевное положение, все же попытаются отвоевать свой мир у Хозяина.
Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта вновь выступили Гильермо дель Торо
и Чак Хоган
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