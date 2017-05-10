Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце

Шеннон Ли, дочь знаменитого мастера восточных единоборств Брюса Ли
, займётся продюсированием биографической ленты о своем отце под названием «Маленький дракон».
Известно, что кино расскажет о становлении личности Брюса Ли: Шеннон обнаружила новую любопытную информацию о взросления отца, поэтому новая кинобиография, по мнению создателей, будет отличаться от других подобных проектов.
Режиссером ленты выступит Шекар Капур («Золотой век»
), который также написал сценарий вместе с Шеннон Ли. Акцент в картине будет сделан на то, как социальные и политические силы Гонконга пятидесятых годов сформировали личность Брюса Ли.
Съемки фильма стартуют летом в Малайзии.
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