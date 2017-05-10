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Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
Шеннон Ли, дочь знаменитого мастера восточных единоборств Брюса Ли, займётся продюсированием биографической ленты о своем отце под названием «Маленький дракон».

Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце

Известно, что кино расскажет о становлении личности Брюса Ли: Шеннон обнаружила новую любопытную информацию о взросления отца, поэтому новая кинобиография, по мнению создателей, будет отличаться от других подобных проектов.

Режиссером ленты выступит Шекар Капур («Золотой век»), который также написал сценарий вместе с Шеннон Ли. Акцент в картине будет сделан на то, как социальные и политические силы Гонконга пятидесятых годов сформировали личность Брюса Ли.

Съемки фильма стартуют летом в Малайзии.
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Биография / Байопик
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Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце фотографии
Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце фотографии
Дочь Брюса Ли спродюссирует байопик с новыми фактами об отце фотографии
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