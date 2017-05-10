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Sony Pictures Entertainment возьмется за ремейки двух российских комедий

10 мая
2017 год

Новости кино >>
10 мая 2017
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment приобрела права на создание ремейков российских комедий «8 первых свиданий» и «8 новых свиданий». Данная сделка стала первым случаем в отечественной киноиндустрии, когда одна из крупнейших голливудских компаний приобрела права на адаптацию российской комедии.

Sony Pictures Entertainment возьмется за ремейки двух российских комедий

Ремейки двух лент российской франшизы будут показаны в Китае, чей кинорынок является одним из крупнейших в мире. Продюсеры российских фильмов уверены, что это лишь первый шаг и, в случае успеха, комедии будут адаптированы для зрителей США и других стран.

Добавим, что романтическая комедия «8 первых свиданий» режиссеров Дэвида Додсона, Марюса Вайсберга и Александра Маляревского вышла в российский прокат в 2012 году, а сиквел появился в 2015 году. Обе картины собрали в прокате около 15 миллионов долларов.
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Sony Pictures Entertainment возьмется за ремейки двух российских комедий фотографии
Sony Pictures Entertainment возьмется за ремейки двух российских комедий фотографии
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