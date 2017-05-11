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Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии

11 мая
2017 год

Новости кино >>
11 мая 2017
В Москве завершаются съёмки российской комедии «Дед Морозов или королевство кривых родственников», где главную роль исполняет советский и российский актёр Владимир Меньшов.

Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии

В центре сюжета находится отставной генерал Георгий Иванович Морозов (Меньшов) и его странная семья, которая собирается вместе для празднования Нового года. Георгий Иванович мечтает провести каникулы в кругу близких, однако его дети преследуют свои цели - они всего лишь хотят заполучить наследство богатого деда.

Исполнитель главной роли Владимир Меньшов немного рассказал о своем герое: «Я очень симпатизирую своему персонажу. Это человек моего поколения, несколько закостеневший, учитывая то, что основную часть жизни он провёл на военной службе. Но тем не менее он - живой человек с хорошим чувством юмора, что, надеюсь, будет в полной мере отражено в картине».

Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии

Производством картины занимается кинокомпании RSS Production, ранее подарившая зрителям комедии «Пятница» и «Ч/Б». Режиссёром выступает Кирилл Папакуль («Даёшь молодежь», «Папины дочки»). Помимо Владимира Меньшова, в фильме снимаются Константин Крюков, Инга Оболдина, Ян Цапник, Анастасия Макеева, Иван Пышненко, Алексей Маклаков, Мария Вэй и другие актёры.

Комедия «Дед Морозов или королевство кривых родственников» выйдет в прокат в преддверии новогодних праздников.
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Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии фотографии
Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии фотографии
Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии фотографии
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