Владимир Меньшов, Константин Крюков и Ян Цапник на съёмках новогодней комедии

В Москве завершаются съёмки российской комедии «Дед Морозов или королевство кривых родственников»
, где главную роль исполняет советский и российский актёр Владимир Меньшов
.
В центре сюжета находится отставной генерал Георгий Иванович Морозов (Меньшов) и его странная семья, которая собирается вместе для празднования Нового года. Георгий Иванович мечтает провести каникулы в кругу близких, однако его дети преследуют свои цели - они всего лишь хотят заполучить наследство богатого деда.
Исполнитель главной роли Владимир Меньшов немного рассказал о своем герое: «Я очень симпатизирую своему персонажу. Это человек моего поколения, несколько закостеневший, учитывая то, что основную часть жизни он провёл на военной службе. Но тем не менее он - живой человек с хорошим чувством юмора, что, надеюсь, будет в полной мере отражено в картине»
.
Производством картины занимается кинокомпании RSS Production, ранее подарившая зрителям комедии «Пятница»
и «Ч/Б»
. Режиссёром выступает Кирилл Папакуль
(«Даёшь молодежь», «Папины дочки»). Помимо Владимира Меньшова, в фильме снимаются Константин Крюков
, Инга Оболдина
, Ян Цапник
, Анастасия Макеева
, Иван Пышненко
, Алексей Маклаков
, Мария Вэй
и другие актёры.
Комедия «Дед Морозов или королевство кривых родственников» выйдет в прокат в преддверии новогодних праздников.
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