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Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала

11 мая
2017 год

Новости кино >>
11 мая 2017
Обнародован новый трейлер комедийной драмы «Машина войны», производством которой занимается сервис Netflix. Главные роли в новой картине исполнили голливудские актёры первой величины - Брэд Питт и Тильда Суинтон.



В фильме речь пойдет о биографии весьма одиозной фигуре в истории антитеррористических операций США - генерале Стэнли Маккристале (Питт). В карьере военного был и стремительный взлёт и досрочная отставка из-за скандальной статьи Rolling Stones в 2010 году: журналистам стало известно, что командующий коалиционными силами в Афганистане и его советники публично критиковали президента Барака Обаму и членов его администрации.

Фильм основан на книге-бестселлере Майкла Хэстингса «Координаторы: Безумная и ужасающая подноготная американской войны в Афганистане», которая была написана после журналистского расследования, вызвавшего массу слухов и домыслов.

Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала

Мировая премьера фильма «Машина войны» состоится 26 мая. О прокате картины в России пока ничего не известно.
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Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала фотографии
Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала фотографии
Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала фотографии
Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала фотографии
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