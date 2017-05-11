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Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура

11 мая
2017 год

Новости кино >>
11 мая 2017
Обладатель премии «Оскар» за драму «12 лет рабства» Стив Маккуин займётся экранизацией биографии легендарного рэпера Тупака Шакура.

Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура

Режиссёр намерен провести время с семьёй хип-хор-артиста, чтобы узнать больше об исполнителе. В работе над документальным фильмом Маккуину будет помогать тётя музыканта Глория Кокс.

«Я рад тому, что займусь изучением жизни и эпохи этого легендарного артиста. Я поступил в нью-йоркскую киношколу в 1993 году и помню, как зарождался мир хип-хопа. Мы с Тупаком были тогда из одной тусовки. Вряд ли кто-то с тех пор светил так же ярко, как он. Я с нетерпением жду совместной работы с его семьей, чтобы рассказать историю Шакура без прикрас», — рассказал Маккуин.

Сроки работы над картиной пока не уточняется. Напомним, что в 2017 году также состоится премьера игровой ленты Бенни Бума «Тупак Шакур», в которой будут показаны ключевые моменты из жизни рэпера.
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Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура фотографии
Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура фотографии
Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура фотографии
Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура фотографии
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