Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура

Обладатель премии «Оскар» за драму «12 лет рабства» Стив Маккуин
займётся экранизацией биографии легендарного рэпера Тупака Шакура
.
Режиссёр намерен провести время с семьёй хип-хор-артиста, чтобы узнать больше об исполнителе. В работе над документальным фильмом Маккуину будет помогать тётя музыканта Глория Кокс.
«Я рад тому, что займусь изучением жизни и эпохи этого легендарного артиста. Я поступил в нью-йоркскую киношколу в 1993 году и помню, как зарождался мир хип-хопа. Мы с Тупаком были тогда из одной тусовки. Вряд ли кто-то с тех пор светил так же ярко, как он. Я с нетерпением жду совместной работы с его семьей, чтобы рассказать историю Шакура без прикрас»
, — рассказал Маккуин.
Сроки работы над картиной пока не уточняется. Напомним, что в 2017 году также состоится премьера игровой ленты Бенни Бума «Тупак Шакур»
, в которой будут показаны ключевые моменты из жизни рэпера.
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