«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году

По итогам первого уик-энда проката (с 4 по 7 мая) фильм «Стражи Галактики. Часть 2»
режиссера Джеймса Ганна
в кинотеатрах IMAX в России заработал более 68 миллионов рублей. Таким образом, доля IMAX за период времени с 4 по 7 мая составила 10% от общих сборов российских кинотеатров, что на сегодняшний день является лучшим стартом проката фильма в IMAX в 2017 году.
Предыдущими фильмами-лидерами по сборам в IMAX за выходные были «Форсаж 8»
(48 миллионов рублей) и «Призрак в доспехах»
(45 миллионов рублей).
Всего за праздничный уик-энд российские кинотеатры заработали около 1,2 миллиарда рублей. Достичь высоких сборов удалось благодаря сиквелу одного из самых успешных блокбастеров Marvel: за 4 дня зрители потратили на просмотр ленты «Стражи Галактики. Часть 2» более 950 миллионов рублей.
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