ревью

Новости кино Государство увеличило финансовую поддержку ММКФ в 2017 году Организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля в этом году получат на 10 миллионов больше.

Новости кино «Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году Фильм Джеймса Ганна заработал более 68 миллионов рублей за первый уик-энд проката в IMAX.

Рецензии на спектакли Владимир Этуш в «Бенефисе»: женщина с огоньком! Театр Вахтангова поставил спектакль-бенефис к 95-летию великого актера

Новости кино Вышел трейлер «Машины войны» с Брэдом Питтом в роли генерала Актёр сыграл скандального военного Стэнли Маккристала в новом проекте Netflix.

Новости кино Режиссёр «12 лет рабства» снимет байопик Тупака Шакура Обладатель «Оскара» Стив Маккуин готовится к работе над документальным фильмом о легендарном рэпере.

Рецензии на фильмы «Прочь»: Белые ходят первыми Виртуозный триллер про расизм (нетерпимость)

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