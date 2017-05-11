Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году

11 мая
2017 год

Новости кино >>
11 мая 2017
По итогам первого уик-энда проката (с 4 по 7 мая) фильм «Стражи Галактики. Часть 2» режиссера Джеймса Ганна в кинотеатрах IMAX в России заработал более 68 миллионов рублей. Таким образом, доля IMAX за период времени с 4 по 7 мая составила 10% от общих сборов российских кинотеатров, что на сегодняшний день является лучшим стартом проката фильма в IMAX в 2017 году.

«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году

Предыдущими фильмами-лидерами по сборам в IMAX за выходные были «Форсаж 8» (48 миллионов рублей) и «Призрак в доспехах» (45 миллионов рублей).

Всего за праздничный уик-энд российские кинотеатры заработали около 1,2 миллиарда рублей. Достичь высоких сборов удалось благодаря сиквелу одного из самых успешных блокбастеров Marvel: за 4 дня зрители потратили на просмотр ленты «Стражи Галактики. Часть 2» более 950 миллионов рублей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Убойная сила, или почему «Стражи Галактики. Часть 2» - лучшее, что случилось с киновселенной Marvel
Команда Звёздного Лорда соберётся в третий раз
фильмы
Стражи Галактики 2

фотографии >>
«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году фотографии
«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году фотографии
«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году фотографии
«Стражи Галактики. Часть 2» показали лучший старт в кинотеатрах IMAX в 2017 году фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.
Владимир Богин
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Богин.

День рождения >>

Агния Дитковските
Кирилл Кашликов
Виталий Коняев
Михаил Кукуюк
Миша Месхи
Юрий Платонов
Жанна Прохоренко
Харалдс Ритенбергс
Наталия Фиссон
Летиция Каста
Фанни Котенсон
Бенуа Мажимель
Кори Монтейт
Маргарет Разерфорд
Наташа Ричардсон
Ян Энглерт
все родившиеся 11 мая >>

Афиша кино >>

Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью