Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму

Лидер группы Radiohead Том Йорк напишет саундтрек к ремейку культового хоррора 1977 года "Суспирия"
режиссера Дарио Ардженто
. Для солиста это будет первая работа над музыкой для художественного фильма, к слову, остальные участники группы не раз «подрабатывали» кинокомпозиторами.
Режиссером ремейка станет Лука Гуаданьино
(«Большой всплеск»
). Главные роли исполняют муза постановщика Тильда Суинтон
, а также актрисы Дакота Джонсон
и Хлоя Морец
.
Сюжет ленты повествуют о балетной школе, в которой параллельно с занятиями происходят шабаши ведьм с ритуальными жертвоприношениями.
Дата премьеры фильма пока неизвестна.
обсуждение >>