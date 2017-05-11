Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму

11 мая
2017 год

Новости кино >>
11 мая 2017
Лидер группы Radiohead Том Йорк напишет саундтрек к ремейку культового хоррора 1977 года "Суспирия" режиссера Дарио Ардженто. Для солиста это будет первая работа над музыкой для художественного фильма, к слову, остальные участники группы не раз «подрабатывали» кинокомпозиторами.

Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму

Режиссером ремейка станет Лука Гуаданьино («Большой всплеск»). Главные роли исполняют муза постановщика Тильда Суинтон, а также актрисы Дакота Джонсон и Хлоя Морец.

Сюжет ленты повествуют о балетной школе, в которой параллельно с занятиями происходят шабаши ведьм с ритуальными жертвоприношениями.

Дата премьеры фильма пока неизвестна.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Хлоя Морец сыграет в ремейке «Суспирии»
персоны
Дакота ДжонсонХлоя Грейс МорецТильда Суинтон
фильмы
Подозрение

фотографии >>
Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму фотографии
Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму фотографии
Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму фотографии
Том Йорк впервые напишет саундтрек к художественному фильму фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Даниил Дондурей
10 мая ушёл из жизни Даниил Дондурей.
Владимир Богин
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Богин.

День рождения >>

Агния Дитковските
Кирилл Кашликов
Виталий Коняев
Михаил Кукуюк
Миша Месхи
Юрий Платонов
Жанна Прохоренко
Харалдс Ритенбергс
Наталия Фиссон
Летиция Каста
Фанни Котенсон
Бенуа Мажимель
Кори Монтейт
Маргарет Разерфорд
Наташа Ричардсон
Ян Энглерт
все родившиеся 11 мая >>

Афиша кино >>

Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью