Государство увеличило финансовую поддержку ММКФ в 2017 году

На официальном сайте Министерства культуры РФ сообщается, что в этом году организаторы 39-го Московского международного кинофестиваля получат от государства 125 миллионов рублей рублей, тем самым бюджет мероприятия увеличится на 10 миллионов по сравнению с 2016-ым.Министерство культуры распределило средства и на другие фестивали этого года. «Кинотавр» получит 60 миллионов рублей (как и в прошлом году), омский кинофестиваль «Движение» - 22 миллиона, суздальский фестиваль анимации - 16 миллионов. Минкультуры также поддержал рублем кинофестиваль «Виват, кино России!» в Санкт-Петербурге (2 миллиона), международный кинофестиваль духовно-нравственного кино «Золотой Витязь» в Севастополе (4,5 миллиона), кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине (1,5 миллиона) и некоторые другие фестивали.Напомним, что в этом году ММКФ пройдет в столице