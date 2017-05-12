Вышел новый загадочный трейлер «Твин Пикса»

Опубликован новый трейлер третьего сезона сериала «Твин Пикс»: новое видео с названием «Это происходит снова» длится чуть больше минуты, и в нём показаны старые и новые герои сериала.
В кадре появляются агенты ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклахлена, его шеф Гордон Коул, чью роль сыграл режиссёр «Твин Пикса» Дэвид Линч, и судмедэксперт Альберт Розенфилд - актёр Мигель Феррер (он умер в январе этого года).
Первый эпизод «Твин Пикса» вышел на телеканале ABC в далеком 1990 году. У картины было два сезона, в котором спецагент Дэйл Купер расследовал страшное и загадочное убийство школьницы Лоры Палмер в небольшом городке под названием Твин Пикс.
Премьера нового сезона «Твин Пикс» состоится 21 мая. В России показ первой серии пройдёт на день позже.
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