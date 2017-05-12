Питер Динклэйдж сыграет актёра-карлика

Питер Динклэйдж
сыграет главную роль в новой ленте телеканала НВО под названием «Мой обед с Эрве»
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В картине также снимется Джейми Дорнан
- звезда франшизы «50 оттенков серого»
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Кино расскажет о крепкой дружбе между журналистом Дэнни Тейтом (Дорнан) и актёром Эрве Вилешезом (Динклэйдж). Акцент будет сделан на ярком моменте в биографии обоих героев - безумной ночи в Лос-Анджелесе, которая повлияла на их судьбы.
Режиссёром картины назначен Саша Джерваси
(«Хичкок»
). Съёмки фильма «Мой обед с Эрве» стартуют в июне, дата премьеры пока не уточняется.
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