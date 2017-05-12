Российские знаменитости заглянули в гости к «Чужому»

анонс

Актёры устроят разборки на нефтеперерабатывающем заводе в Ираке.

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад"

В видеоролике создатели показали главных героев третьего сезона.

11 мая

Государство увеличило финансовую поддержку ММКФ в 2017 году

Бюджет Московского международного кинофестиваля станет на 10 миллионов больше.