Российские знаменитости заглянули в гости к «Чужому»

В Москве прошла российская премьера VR-видео
«Чужой: В утробе», которое является одной из сцен долгожданного фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет»
. Мероприятие состоялось в рамках открытия «Лаборатории виртуальной и дополненной реальности». Гости премьеры смогли увидеть мир будущего глазами инопланетного существа с помощью очков виртуальной реальности.
Не испугались погрузиться в мир «Чужого» актёры Иван Макаревич
, Анфиса Черных, дизайнеры Маша Цигаль, Армен Ерицян, певец Андрей Батт, а также блогеры и журналисты (этих вообще ничем не испугать). По замыслу создателей VR-ролика, участники этого «эксперимента» смогли представить себя младенцем-неоморфом, который появляется на свет из утробы…
А с 18 мая в кинотеатрах можно будет посмотреть, как экипаж корабля «Завет» обнаруживает тёмный и опасный мир на неизведанной планете, в фильме Ридли Скотта «Чужой: Завет».
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