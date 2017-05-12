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Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад"

12 мая
2017 год

Новости кино >>
12 мая 2017
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют главные роли в боевике «Экс-Багдад». Режиссером картины назначен Скотт Во, известный по экранизации Need for Speed.

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике Экс-Багдад

В новом фильме Джеки Чан играет наёмника, которому необходимо эвакуировать китайских работников с иракского нефтеперерабатывающего завода, подвергшегося атаке террористов. Уже на месте герой выясняет, что нападавшие планируют украсть запасы нефти на миллиарды долларов. Чтобы не дать злодеям разбогатеть, персонаж Чана объединяется с бывшим американским морпехом (Сталлоне), и вместе они планируют сорвать планы террористов.

Бюджет боевика составляет 80 миллионов долларов. Отмечается, что ради участия в «Экс-Багдадае» Сталлоне отказался от съёмок в следующей серии «Неудержимых».
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Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад" фотографии
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад" фотографии
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад" фотографии
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад" фотографии
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