Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан станут напарниками в боевике "Экс-Багдад"

анонс

Иван Макаревич, Анфиса Черных, Маша Цигаль оценили премьеру VR-видео «Чужой: В утробе».

Российские знаменитости заглянули в гости к «Чужому»

В видеоролике создатели показали главных героев третьего сезона.

11 мая

Государство увеличило финансовую поддержку ММКФ в 2017 году

Бюджет Московского международного кинофестиваля станет на 10 миллионов больше.