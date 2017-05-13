Умер Юрий Шерстнёв

12 мая
в Москве на 77 году жизни умер известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Юрий Борисович Шерстнёв
.
Юрию Борисовичу
стало плохо, когда он находился дома. Супруга, актриса Людмила Макеева
, вызвала скорую, однако прибывшие по вызову медики не смогли помочь Шерстнёву
- актёр скончался у себя в квартире. Причиной смерти названо осложнение на фоне болезни - хронического обструктивного заболевания лёгких.
Юрий Шерстнёв
родился 24 апреля 1941
года в Москве в семье военного. Его отец, Борис Илларионович
, погиб под Сталинградом в 1942-м. Во время войны семья была эвакуирована в Узбекистан, в Самарканд, затем мать с Юрием
переехали в Удмуртию. После войны вернулись в Москву. В школе увлёкся театром. В 1963 году окончил школу-студию МХАТ им. А.П. Чехова
(курс Виктора Карловича Монюкова
). После окончания школы-студии приглашали во МХАТ, но артист уехал в Киев, где 2 года играл в Русском драматическом театре им. Леси Украинки
. По возвращении в Москву 20 лет проработал в театре имени Станиславского
, 2 года числился актёром Московского Литературно-драматического театра ВТО
, а с 1987-го по 1993-й играл в театре «Сфера»
. Он также сотрудничал с Театром на Перовской
и Центром драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. М. Рощина
. Всерьёз увлекался музыкой, играл на множестве инструментов.
В кино дебютировал в 1970 году, сыграв в «Секретаре парткома»
. На его счету более 80
фильмов и сериалов, а славу актёру принесли отрицательные роли. В частности, зрители его запомнили, как палача из Лилля («Д'Артаньян и три мушкетёра»
), «вора в законе» Метлу («Антикиллер»
), бандита Плавского («Рождённая революцией»
), «Лысого» («Цыган»
), перегонщика Василия Васильевича («Профессия - следователь»
), племянника Глебова («Аты-баты, шли солдаты...»
), Карелу («Борис Годунов»
), официанта Курдюмова («Город Зеро»
), санитара Петра Сергеевича Козлова («Цареубийца»
), министра Курочкина («Сны»
), Афрания («Мастер и Маргарита»
), начальника ГПУ («Роковые яйца»
), турецкого пашу («Ермак»
), судмедэксперта МУРа («Есенин»
) и паромщика («Слон»
). Последний раз появился на экране в 2013 году, представ в образе худрука Юрия Борисовича в драме Оксаны Карас «Репетиции»
.
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