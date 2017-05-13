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Умер Юрий Шерстнёв

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
12 мая в Москве на 77 году жизни умер известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Юрий Борисович Шерстнёв.

Умер Юрий Шерстнёв

Юрию Борисовичу стало плохо, когда он находился дома. Супруга, актриса Людмила Макеева, вызвала скорую, однако прибывшие по вызову медики не смогли помочь Шерстнёву - актёр скончался у себя в квартире. Причиной смерти названо осложнение на фоне болезни - хронического обструктивного заболевания лёгких.

Юрий Шерстнёв родился 24 апреля 1941 года в Москве в семье военного. Его отец, Борис Илларионович, погиб под Сталинградом в 1942-м. Во время войны семья была эвакуирована в Узбекистан, в Самарканд, затем мать с Юрием переехали в Удмуртию. После войны вернулись в Москву. В школе увлёкся театром. В 1963 году окончил школу-студию МХАТ им. А.П. Чехова (курс Виктора Карловича Монюкова). После окончания школы-студии приглашали во МХАТ, но артист уехал в Киев, где 2 года играл в Русском драматическом театре им. Леси Украинки. По возвращении в Москву 20 лет проработал в театре имени Станиславского, 2 года числился актёром Московского Литературно-драматического театра ВТО, а с 1987-го по 1993-й играл в театре «Сфера». Он также сотрудничал с Театром на Перовской и Центром драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. М. Рощина. Всерьёз увлекался музыкой, играл на множестве инструментов.

В кино дебютировал в 1970 году, сыграв в «Секретаре парткома». На его счету более 80 фильмов и сериалов, а славу актёру принесли отрицательные роли. В частности, зрители его запомнили, как палача из Лилля («Д'Артаньян и три мушкетёра»), «вора в законе» Метлу («Антикиллер»), бандита Плавского («Рождённая революцией»), «Лысого» («Цыган»), перегонщика Василия Васильевича («Профессия - следователь»), племянника Глебова («Аты-баты, шли солдаты...»), Карелу («Борис Годунов»), официанта Курдюмова («Город Зеро»), санитара Петра Сергеевича Козлова («Цареубийца»), министра Курочкина («Сны»), Афрания («Мастер и Маргарита»), начальника ГПУ («Роковые яйца»), турецкого пашу («Ермак»), судмедэксперта МУРа («Есенин») и паромщика («Слон»). Последний раз появился на экране в 2013 году, представ в образе худрука Юрия Борисовича в драме Оксаны Карас «Репетиции».
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№ 5
Алексей Архипов (Лыткарино)   13.05.2017 - 15:18
Скорбим ... читать далее>>
№ 4
avorado (Москва)   13.05.2017 - 13:04
И ваще я протестую - Шерстнев (как и многие до него, после него, сабжик - не суть в обсуждаемом) всегда живой! Если актер создал образ - сиречь энерго-информационную составляющую единицу - то, сами... читать далее>>
№ 3
Андрей Кулик   13.05.2017 - 12:31
Не "Секретарь райкома", а "Секретарь парткома". Поправьте, пожалуйста. читать далее>>
kino-teatr.ru:
Спасибо, что заметили. Поправили.
№ 2
Yury Andropov   13.05.2017 - 12:22
Пухом тебе земля, дядь Юр! В первую очередь прекрасный человек а потом актер! читать далее>>
№ 1
avorado (Москва)   13.05.2017 - 11:57
Лучше всех он у Ломкина и Гуркина в "Роковые яйца", я так думаю :) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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