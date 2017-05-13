«Нелюбовь» Андрея Звягинцева появится на российских экранах в День защиты детей

В День защиты детей, 1 июня
, компания Sony Pictures выпустит в российский прокат картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
, чья мировая премьера состоится в основном конкурсе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля
, который откроется уже на следующей неделе, 17 мая
.
Александр Роднянский, продюсер фильма: «Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля. И мы снова счастливы работать с нашими коллегами, компанией Sony Pictures, с которой у нас сложился многолетний и плодотворный опыт сотрудничества».
Антон Сиренко
, генеральный директор кинопрокатной компании WDSSPR: «Для нас большая честь и привилегия осуществить выпуск в России и странах СНГ новую картину Андрея Звягинцева. Мы очень рады вновь объединить усилия на этом проекте с нашими партнёрами "Нон-Стоп Продакшн"».
Пятая лента Звягинцева рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребёнком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.
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