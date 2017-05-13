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Выборгский киносмотр открыл «Окно в Интернет»

13 мая
2017 год

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13 мая 2017
11 мая стартовал приём заявок на участие в V конкурсе короткометражного кино «Окно в Интернет». Два победителя конкурса будут приглашены для участия в XXV фестивале «Окно в Европу», который состоится в Выборге с 6 по 12 августа текущего года. Победители конкурса получат возможность не только посетить киносмотр в качестве гостя, но и показать свою работу профессиональному сообществу, заявив о себе в пространстве российского кинематографа.

Выборгский киносмотр открыл «Окно в Интернет»

В конкурс принимаются игровые, документальные, анимационные ленты и музыкальные клипы продолжительностью от 30 секунд до 20 минут, снятые в течение двух последних лет. Автор должен опубликовать свою работу на YouTube (не обязательно в открытом доступе, достаточно сделать просмотр доступным исключительно по ссылке), ознакомиться с условиями конкурса и прислать в оргкомитет заполненную заявку и кадр из фильма.

Все фильмы-участники будут опубликованы на сайте фестиваля «Окно в Европу», где состоится зрительское голосование. Пользователи сети – обычные зрители – определят лучший фильм, автор которого получит путёвку на фестиваль в Выборг и ценные призы. Параллельно работы будет смотреть и оценивать профессиональное жюри, которое выберет второго победителя: он тоже будет приглашён на «Окно в Европу» и одарён наградами. Создатели лучших по мнению зрителей игровой, документальной, анимационной лент и клипа и участники, занявшие с первого по пятое место в зрительском рейтинге, получат «Золотую клубную карту» сети кинотеатров «Пять звезд». Победители конкурса будут оглашены 1 августа. Лучшие работы будут показаны в рамках специальной программы фестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

Заявки на участие в конкурсе «Окно в Интернет» принимаются до 15 июня 2017 года. Ознакомиться с условиями и скачать форму заявки можно на сайте фестиваля «Окно в Европу». Заполненные заявки вместе с кадром из фильма высылать на адрес okno-v-internet@mail.ru. Куратор конкурса - киновед Алёна Сычёва.
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