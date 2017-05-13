«Американские боги» вернутся в 2018 году

Несмотря на то, что вышли всего 2 эпизода телеадаптации культового романа Нила Геймана «Американские боги»
, кабельный канал Starz решил продлить сериал на второй сезон.
Продолжение фэнтези-шоу появится не раньше второй половины 2018-го.
Нам расскажут о том, как продолжатся злоключения Тени Муна (Рики Уиттл
), втянутого в противостояние старых и новых богов.
Шоураннеры проекта - Брайан Фуллер
и Майкл Грин
. Компанию Уиттлу
в настоящий момент составляют Йен Макшейн
, Питер Стормаре
, Джиллиан Андерсон
, Эмили Браунинг
, Дэйн Кук
, Криспин Гловер
, Пабло Шрайбер
, Джереми Дэйвис
и другие актёры.
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