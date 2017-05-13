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«Американские боги» вернутся в 2018 году

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
Несмотря на то, что вышли всего 2 эпизода телеадаптации культового романа Нила Геймана «Американские боги», кабельный канал Starz решил продлить сериал на второй сезон.

«Американские боги» вернутся в 2018 году

Продолжение фэнтези-шоу появится не раньше второй половины 2018-го.

Нам расскажут о том, как продолжатся злоключения Тени Муна (Рики Уиттл), втянутого в противостояние старых и новых богов.

Шоураннеры проекта - Брайан Фуллер и Майкл Грин. Компанию Уиттлу в настоящий момент составляют Йен Макшейн, Питер Стормаре, Джиллиан Андерсон, Эмили Браунинг, Дэйн Кук, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер, Джереми Дэйвис и другие актёры.
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«Американские боги» вернутся в 2018 году фотографии
«Американские боги» вернутся в 2018 году фотографии
«Американские боги» вернутся в 2018 году фотографии
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