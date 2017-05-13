Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом

Согласно сайту Straight Up Films, в настоящий момент разрабатывается сиквел перезапуска популярной серии стелс-экшенов Thief
, вышедшего на ПК в 2014 году.
Нюанс заключается в том, что продолжение появится не в одиночку, а одновременно с фильмом.
Сценаристами будущей экранизации числятся Адам Мэйсон
и Саймон Бойес
, исполнительным продюсером - Сандра Кондито
. Среди продюсеров также можно встретить имена Адриана Аскарии
, работавшего над переносом «Хитмэна»
на экраны в 2007 году, и Роя Ли
. Оба в своё время были заявлены Square Enix как продюсеры фильма по мотивам вселенной Deus Ex
, но неудачные финансовые результаты Deus Ex: Mankind Divided
, похоже, сильно повлияли на судьбу картины об Адаме Дженсене.
Киноадаптация Thief пока не может похвастаться наличием режиссёра, исполнителей главных ролей и датой выхода в прокат.
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