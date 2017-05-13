Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
Согласно сайту Straight Up Films, в настоящий момент разрабатывается сиквел перезапуска популярной серии стелс-экшенов Thief, вышедшего на ПК в 2014 году.

Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом

Нюанс заключается в том, что продолжение появится не в одиночку, а одновременно с фильмом.

Сценаристами будущей экранизации числятся Адам Мэйсон и Саймон Бойес, исполнительным продюсером - Сандра Кондито. Среди продюсеров также можно встретить имена Адриана Аскарии, работавшего над переносом «Хитмэна» на экраны в 2007 году, и Роя Ли. Оба в своё время были заявлены Square Enix как продюсеры фильма по мотивам вселенной Deus Ex, но неудачные финансовые результаты Deus Ex: Mankind Divided, похоже, сильно повлияли на судьбу картины об Адаме Дженсене.

Киноадаптация Thief пока не может похвастаться наличием режиссёра, исполнителей главных ролей и датой выхода в прокат.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вор Гарретт обзаведётся собственным фильмом
Поиск по меткам
игры

фотографии >>
Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом фотографии
Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом фотографии
Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом фотографии
Серия Thief пополнится пятой игрой и фильмом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Мардан Фейзуллаев
13 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Мардан Фейзуллаев.
Виктор Смирнов
12 августа ушёл из жизни актёр Виктор Смирнов.

День рождения >>

Надежда Бахтина
Анастасия Боброва
Иван Волков
Ирина Гришина
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Алма Рулас
Игорь Сергеев
Надежда Чередниченко
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Марсия Гэй Харден
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Бабушка лёгкого поведения
комедия
Россия, 2017
Графомафия
комедия
Россия, 2017
Клятва
психологический триллер
Исландия, 2016
Над глубиной: Хроника выживания
драма, триллер
Австралия, США, 2017
Призраки Исмаэля
драма
Франция, 2017
Сусана, ты меня убиваешь
драма, комедия
Канада, Мексика, 2016
Телохранитель киллера
боевик, комедия
США, 2017
Эмоджи фильм
комедия, приключения
США, 2017
Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью