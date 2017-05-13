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Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами»

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
Студия Fox официально подтвердила слух о том, что Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс сыграют в «Новых мутантах» из киновселенной Людей Икс.

Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами»

Тейлор-Джой предстоит воплотить образ сестры Колосса по имени Мэджик, склонной к телепортации. А Уильямс из Арьи Старк превратится в Вулфсбейн, способную оборачиваться волчицей.

Создатели будущего кинокомикса обещают, что зрителя ждёт нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть вариация на тему «Очень странных дел».

В режиссёрском кресле - Джош Бун, который написал сценарий вместе с Нэйтом Гуолтни, Скоттом Нойстадтером и Майклом Х. Уэбером. В кастинге присутствуют Нэт Вулфф (Пушечное ядро) и Джеймс Макэвой (Профессор Икс). Релиз картины запланирован на 13 апреля 2018 года.
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Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами» фотографии
Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами» фотографии
Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами» фотографии
Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами» фотографии
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