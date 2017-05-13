Аня Тейлор-Джой и Мейзи Уильямс официально признаны «Новыми мутантами»

Студия Fox официально подтвердила слух о том, что Аня Тейлор-Джой
и Мейзи Уильямс
сыграют в «Новых мутантах»
из киновселенной Людей Икс.
Тейлор-Джой
предстоит воплотить образ сестры Колосса по имени Мэджик, склонной к телепортации. А Уильямс
из Арьи Старк превратится в Вулфсбейн, способную оборачиваться волчицей.
Создатели будущего кинокомикса обещают, что зрителя ждёт нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза»
, то есть вариация на тему «Очень странных дел»
.
В режиссёрском кресле - Джош Бун, который написал сценарий вместе с Нэйтом Гуолтни
, Скоттом Нойстадтером
и Майклом Х. Уэбером
. В кастинге присутствуют Нэт Вулфф
(Пушечное ядро) и Джеймс Макэвой
(Профессор Икс). Релиз картины запланирован на 13 апреля 2018
года.
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