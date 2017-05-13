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39 ММКФ обзавёлся постером

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
Оргкомитет 39 Московского международного кинофестиваля представил публике официальные постеры смотра (русский и англоязычный).

39 ММКФ обзавёлся постером

39 ММКФ пройдёт с 22 по 26 июня 2017 года.

В этом году организаторы киносмотра получат от государства 125 миллионов рублей рублей, тем самым бюджет мероприятия увеличится на 10 миллионов по сравнению с 2016-м.

В рамках фестиваля состоятся ретроспективы картин Андрея Кончаловского, Константина Лопушанского и современного южно-корейского режиссёра Юн Чже Гюна. Конкурсная программа и гости фестиваля будут объявлены позднее.
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39 ММКФ обзавёлся постером фотографии
39 ММКФ обзавёлся постером фотографии
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