39 ММКФ обзавёлся постером

Оргкомитет 39 Московского международного кинофестиваля
представил публике официальные постеры смотра (русский и англоязычный).
39 ММКФ
пройдёт с 22 по 26 июня 2017
года.
В этом году организаторы киносмотра получат от государства 125 миллионов рублей рублей, тем самым бюджет мероприятия увеличится на 10 миллионов по сравнению с 2016-м.
В рамках фестиваля состоятся ретроспективы картин Андрея Кончаловского
, Константина Лопушанского
и современного южно-корейского режиссёра Юн Чже Гюна
. Конкурсная программа и гости фестиваля будут объявлены позднее.
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