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Второй «Терминатор» воссоздан на движке игры GTA V

13 мая
2017 год

Новости кино >>
13 мая 2017
Благодаря стараниям столичного фотографа Михаила Крамера на Youtube можно посмотреть почти всего «Терминатора 2» Джеймса Кэмерона, воссозданного умельцем на движке игры GTA V.



Крамер покадрово воспроизвёл культовую фантастическую картину, включая диалоги (для озвучки был использован дубляж на русском языке). Автор самостоятельно сделал недостающие декорации, включая модели героев, транспорта, оружия и локации. В целом над данным видео фотограф проработал около полутора лет. В его дальнейших планах - выпуск для ремейка англоязычных субтитров.

Михаил Крамер: «Ещё со времён GTA: San Andreas многие пародировали «Терминатора 2», кто как мог. Когда вышла GTA V, я подумал, что люди быстро спохватятся и сделают на этом движке то же самое, но этого не произошло. По профессии я фотограф: мне стало интересно, и я решил, почему бы не пробовать самому».

Фотограф на этом не собирается останавливаться. Летом может появиться ещё один фильм на движке GTA V, который будет посвящён серии игр Crysis. Автор уверяет, что в этот раз лента будет создана по оригинальному сценарию.
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Второй «Терминатор» воссоздан на движке игры GTA V фотографии
Второй «Терминатор» воссоздан на движке игры GTA V фотографии
Второй «Терминатор» воссоздан на движке игры GTA V фотографии
Второй «Терминатор» воссоздан на движке игры GTA V фотографии
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