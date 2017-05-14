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Мэттью Макконахи влюбится в Уму Турман

14 мая
2017 год

Новости кино >>
14 мая 2017
Ума Турман, благодаря стараниям Стюарта Форда из IM Global, может принять участие в новом режиссёрском проекте Стивена Найта, подарившего зрителям сериал «Острые козырьки».

Ума Турман

Главные роли в фильме под названием «Серенити» исполнят Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, которым предстоит сыграть бывших супругов. Съёмки назначены на лето текущего года.

Нас ожидает рассказ про капитана рыбацкого судна (Макконахи), обитающего на островке в Карибском море, который попадает в иную реальность.

Если переговоры сложатся удачно, то Турман воплотит образ новой возлюбленной героя Макконахи.
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