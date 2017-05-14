Мэттью Макконахи влюбится в Уму Турман

Ума Турман
, благодаря стараниям Стюарта Форда
из IM Global, может принять участие в новом режиссёрском проекте Стивена Найта
, подарившего зрителям сериал «Острые козырьки»
.
Главные роли в фильме под названием «Серенити»
исполнят Мэттью Макконахи
и Энн Хэтэуэй
, которым предстоит сыграть бывших супругов. Съёмки назначены на лето текущего года.
Нас ожидает рассказ про капитана рыбацкого судна (Макконахи
), обитающего на островке в Карибском море, который попадает в иную реальность.
Если переговоры сложатся удачно, то Турман
воплотит образ новой возлюбленной героя Макконахи.
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