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Фюрер уселся на динозавра

14 мая
2017 год

Новости кино >>
14 мая 2017
Опубликован трейлер фантастической картины «Железное небо: Грядущая раса» с новой датой релиза.



Согласно ролику, сиквел нашумевшей ленты финна Тимо Вуоренсолы выйдет не в мае 2018-го, а 14 февраля того же года.

Продолжение расскажет о бывшей базе нацистов на Луне, оставшейся единственным убежищем остатков человечества после ядерной войны. Но группе отважных героев придётся вернуться на Землю для того, чтобы найти ключ к спасению людей. На планете они столкнутся с древней расой меняющих форму рептилий и их армией дрессированных динозавров, а также с самим фюрером.

Напомним, с момента выхода на экраны «Железного неба» прошло уже 5 лет.
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Рецензия:
«Железное небо»
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