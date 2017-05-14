Фюрер уселся на динозавра

Опубликован трейлер фантастической картины «Железное небо: Грядущая раса» с новой датой релиза.
Согласно ролику, сиквел нашумевшей ленты финна Тимо Вуоренсолы выйдет не в мае 2018-го, а 14 февраля того же года.
Продолжение расскажет о бывшей базе нацистов на Луне, оставшейся единственным убежищем остатков человечества после ядерной войны. Но группе отважных героев придётся вернуться на Землю для того, чтобы найти ключ к спасению людей. На планете они столкнутся с древней расой меняющих форму рептилий и их армией дрессированных динозавров, а также с самим фюрером.
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