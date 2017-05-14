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В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове

14 мая
2017 год

Новости кино >>
14 мая 2017
В Санкт-Петербурге проходят съёмки полнометражной ленты «Облепиховое лето» об Александре Вампилове. За производство отвечает студия документальных фильмов «Лендок», автором сценария является Ольга Погодина-Кузмина, а в режиссёрском кресле — актёр Виктор Алфёров. Роль знаменитого драматурга исполняет Андрей Мерзликин.

В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове

Действие фильма разворачивается в период с 1967-го по 1972 год, то есть с момента написания «Утиной охоты» до трагической гибели Вампилова на Байкале.

Ольга Погодина-Кузмина: «Для меня Вампилов — и комедиограф, и душа компании, и отец «Старшего сына», и в то же время — человек одинокий, хотя и всегда находящийся на людях. Мы понимаем, что каждый зритель будет отстаивать «своего» Вампилова: друзья-товарищи, режиссёры, ставившие его пьесы, актёры, игравшие в них, жена…»

В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове

Андрей Мерзликин: «Мы обращаемся к корням, позволившим Вампилову стать тем, кем он стал. Это детство, семья, страна, люди, которые его окружали, Байкал. За свою короткую жизнь Вампилов успел оставить большое наследие, на его пьесах произошло становление не одного поколения. Замечательно, что и сегодня есть люди, которым этот человек и его творчество близки».

Помимо Мерзликина, в картине заняты Сергей Каплунов (Николай Рубцов), Кирилл Рубцов (Олег Ефремов), Екатерина Унтилова (Елена Якушкина), Полина Чернышова (Ольга, жена Вампилова), Екатерина Толубеева (мать Вампилова), Александр Усердин, Евгений Сытый, Сергей Агафонов, Анна Перелешина и другие актёры.

Фильм создаётся при поддержке Министерства культуры РФ. Первый этап съёмок завершился. Летом запланирована экспедиция на Байкал и в Иркутск.
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фотографии >>
В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове фотографии
Александр Вампилов
В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове фотографии
В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове фотографии
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обсуждение >>
№ 3
VUR (Банаул)   14.05.2017 - 17:11
Егор Бероев - вот кто замечательно подходит на главную роль! читать далее>>
№ 2
Kosmos   14.05.2017 - 16:56
Ваще мискаст! Вампилов такой субтильный, писатель, одним словом.... и такой земной-преземной, простецкий и курпулентный Мерзликин. Доверия сразу нет. читать далее>>
№ 1
irbis077   14.05.2017 - 15:16
Мерзликин конечно хороший актер, но на Вампилова совсем не похож читать далее>>
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