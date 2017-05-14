Марго Робби очутится в «Мире грёз»

ревью

«ДОКер»-2017: Кошки, реинкарнация, гипноз, фотомодели и другие удивительные вещи, о которых снимают кино

В Санкт-Петербурге снимают фильм об Александре Вампилове

История кино

Школа и вуз в зеркале советского кино 1920-х – начала 1950-х годов

В фильмах на школьную тему на первом месте была не учеба, а кипучая пионерская и комсомольская деятельность.