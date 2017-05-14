Марго Робби очутится в «Мире грёз»

Марго Робби
снимется в триллере «Мир грёз»
(Dreamland).
Популярная австралийская актриса не только исполнит главную женскую роль, но и выступит в качестве продюсера вместе с Томом Акерли
и Джози Макнамарой
.
Режиссёром будущей ленты числится Майлз Джорис-Пейрафит
(«Как есть»
), а автором сценария - Николаас Цварт
(«Ривердейл»
). Зрителям пообещали совмещение «ностальгической красоты»
и «сурового реализма»
, что бы это ни значило.
Картина расскажет о том, как в 30-е годы прошлого века 15-летний главный герой пытается поймать грабителя банка и получить за это вознаграждение для того, чтобы спасти ферму своей семьи от долгового ареста. Подростку удаётся опередить ФБР и местных полицейских, найти преступницу и обнаружить, что она вовсе не та, за кого её выдают представители власти.
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