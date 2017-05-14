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Марго Робби очутится в «Мире грёз»

14 мая
2017 год

Новости кино >>
14 мая 2017
Марго Робби снимется в триллере «Мир грёз» (Dreamland).

Марго Робби

Популярная австралийская актриса не только исполнит главную женскую роль, но и выступит в качестве продюсера вместе с Томом Акерли и Джози Макнамарой.

Режиссёром будущей ленты числится Майлз Джорис-Пейрафит («Как есть»), а автором сценария - Николаас Цварт («Ривердейл»). Зрителям пообещали совмещение «ностальгической красоты» и «сурового реализма», что бы это ни значило.

Картина расскажет о том, как в 30-е годы прошлого века 15-летний главный герой пытается поймать грабителя банка и получить за это вознаграждение для того, чтобы спасти ферму своей семьи от долгового ареста. Подростку удаётся опередить ФБР и местных полицейских, найти преступницу и обнаружить, что она вовсе не та, за кого её выдают представители власти.
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