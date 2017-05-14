Роберту Земекису исполнилось 65 лет

Сегодня, 14 мая
, исполнилось 65
лет известному голливудскому режиссёру Роберту Земекису
, подарившему нам такие незабываемые фильмы, как «Форрест Гамп»
и «Кто подставил кролика Роджера»
, и культовую трилогию «Назад в будущее»
.
Роберт Ли Земекис
родился 14 мая 1952
года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье с литовскими и югославскими корнями. Свои первые фильмы начал снимать на 8-мм камеру, ещё учась в школе, после окончания которой он поступил в Университет Северного Иллинойса, а затем перевёлся в Университет Южной Калифорнии, где продолжил обучение по специальности «киноискусство». Именно там Роберт
познакомился с Бобом Гэйлом
, ставшим его лучшим другом и верным творческим соратником.
Земекис получил студенческий «Оскар» (награда Американской Академии Киноискусства, вручаемая за лучшую работу студентов киновузов США) за постановку короткометражного фильма «Поле чести»
. Но свою работу в кино он начал как сценарист.
Свою первую полнометражную ленту - «Я хочу держать твою руку»
- Роберт снял в возрасте 26 лет, а в 1980 году вышла его вторая работа «Подержанные автомобили»
. Обе картины не снискали особой популярности, но они были всего лишь плацдармом для его взлёта к успеху. Это случилось, когда в 1984-м вышел на экраны «Роман с камнем»
, благодаря которому Земекис приобрёл ещё одного постоянного соратника - композитора Алана Силвестри
. Впрочем, популярность приключенческой комедии с Майклом Дугласом
и Кэтлин Тёрнер
не идёт ни в какое сравнение с триумфом фантастической комедии «Назад в будущее», вышедшей год спустя под чутким руководством Стивена Спилберга
. Бешеная популярность картины позволила Земекису
снять ещё два продолжения, посвящённых приключениям Марти Макфлая и Дока.
Роберт Земекис
является одним из первых режиссёров, осознавших возможности компьютерных спецэффектов. Сначала он поэкспериментировал с совмещением игрового и анимационного кино в фильме «Кто подставил кролика Роджера». А в 90-е он удачно объединил хроникальные кадры с современными актёрами в «Форресте Гампе»
, который принёс ему долгожданный «Оскар» вместе с «Золотым глобусом».
Помимо вышеперечисленных фильмов Земекис создал игровые картины «Истории о сильных людях»
, «Смерть ей к лицу»
, «Контакт»
, «Изгой»
, «Что скрывает ложь»
, «Экипаж»
, «Прогулка»
и «Союзники»
, мультфильмы «Полярный экспресс»
, «Беовульф»
и «Рождественская история»
, а также эпизоды популярных сериалов «Удивительные истории»
и «Байки из склепа»
. Кроме того, он активно занимается продюсерской деятельностью.
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