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Роберту Земекису исполнилось 65 лет

14 мая
2017 год

Новости кино >>
14 мая 2017
Сегодня, 14 мая, исполнилось 65 лет известному голливудскому режиссёру Роберту Земекису, подарившему нам такие незабываемые фильмы, как «Форрест Гамп» и «Кто подставил кролика Роджера», и культовую трилогию «Назад в будущее».

Роберту Земекису исполнилось 65 лет

Роберт Ли Земекис родился 14 мая 1952 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье с литовскими и югославскими корнями. Свои первые фильмы начал снимать на 8-мм камеру, ещё учась в школе, после окончания которой он поступил в Университет Северного Иллинойса, а затем перевёлся в Университет Южной Калифорнии, где продолжил обучение по специальности «киноискусство». Именно там Роберт познакомился с Бобом Гэйлом, ставшим его лучшим другом и верным творческим соратником.

Земекис получил студенческий «Оскар» (награда Американской Академии Киноискусства, вручаемая за лучшую работу студентов киновузов США) за постановку короткометражного фильма «Поле чести». Но свою работу в кино он начал как сценарист.

На съёмочной площадке фильма «Назад в будущее»

Свою первую полнометражную ленту - «Я хочу держать твою руку» - Роберт снял в возрасте 26 лет, а в 1980 году вышла его вторая работа «Подержанные автомобили». Обе картины не снискали особой популярности, но они были всего лишь плацдармом для его взлёта к успеху. Это случилось, когда в 1984-м вышел на экраны «Роман с камнем», благодаря которому Земекис приобрёл ещё одного постоянного соратника - композитора Алана Силвестри. Впрочем, популярность приключенческой комедии с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер не идёт ни в какое сравнение с триумфом фантастической комедии «Назад в будущее», вышедшей год спустя под чутким руководством Стивена Спилберга. Бешеная популярность картины позволила Земекису снять ещё два продолжения, посвящённых приключениям Марти Макфлая и Дока.

Роберт Земекис является одним из первых режиссёров, осознавших возможности компьютерных спецэффектов. Сначала он поэкспериментировал с совмещением игрового и анимационного кино в фильме «Кто подставил кролика Роджера». А в 90-е он удачно объединил хроникальные кадры с современными актёрами в «Форресте Гампе», который принёс ему долгожданный «Оскар» вместе с «Золотым глобусом».

Помимо вышеперечисленных фильмов Земекис создал игровые картины «Истории о сильных людях», «Смерть ей к лицу», «Контакт», «Изгой», «Что скрывает ложь», «Экипаж», «Прогулка» и «Союзники», мультфильмы «Полярный экспресс», «Беовульф» и «Рождественская история», а также эпизоды популярных сериалов «Удивительные истории» и «Байки из склепа». Кроме того, он активно занимается продюсерской деятельностью.
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