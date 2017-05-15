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В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя

15 мая
2017 год

Новости кино >>
15 мая 2017
В преддверии релиза сиквела «Реальной любви» - одного из самых популярных ромкомов - в интернете появился трейлер. В двухминутном ролике можно увидеть всех знаменитостей из первой части: Киру Найтли, Хью Гранта, Колина Фёрта. Отмечается, что в продолжении снялась и бывшая топ-модель Кейт Мосс, которая не появлялась в первой части.



Режиссёром картины вновь стал Ричард Кёртис. В сиквеле «Реальной любви» зрители увидят, как изменились главные герои за 14 лет.

Короткометражный фильм будет называться Red Nose Day Actually, а его продолжительность составит всего 15 минут. Картина создана в поддержку благотворительной акции «День Красного носа» для детей-сирот и инвалидов.

Премьера мини-фильма состоится 25 мая на американском канале NBC.
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В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя фотографии
В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя фотографии
В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя фотографии
В трейлере «Реальной любви 2» показали актёров оригинального фильма 14 лет спустя фотографии
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